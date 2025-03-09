Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности

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Серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) снова привлекла внимание поклонников. Спортсменка опубликовала в социальных сетях снимки с неожиданным преображением — теперь её волосы окрашены в светлый блонд.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александра Трусова

"12 часов в салоне", — коротко подписала свой пост Александра, намекая на длительный процесс смены образа.

Тем временем стало известно, что Трусова вновь появится в центре внимания в спортивном мире. Вместе с Алиной Загитовой и Анной Щербаковой она станет капитаном команды на Кубке Первого канала — 2025. Турнир пройдёт 15-16 марта в Челябинске, на ледовой арене "Трактор". Загитова возглавит команду красных, Щербакова — синих, а Трусова — белых.

Фигуристка не участвует в соревнованиях с 2023 года, но её появление в качестве капитана команды обещает привлечь внимание болельщиков. Будет ли это намёком на возможное возвращение в большой спорт? Поклонники с нетерпением ждут дальнейших новостей!

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (с 2024 года носит фамилию Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

