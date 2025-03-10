Вместо жестких диет: как поставить SMART-цели в фитнесе и добиться фигуры мечты

Спонтанность дарит свободу, и в современном мире, где мы постоянно заняты, важно находить время для себя, не забывая о заботе о здоровье и физической форме. Для достижения значимых результатов в фитнесе необходим четкий план. Прежде чем его составить, нужно определиться с целью.

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Постановка целей — ключевой этап на пути к успеху. Доктор философии, сертифицированный личный тренер и педагог по здоровью Шана Фишер Уолш в беседе с Women'sHealth подчеркивает важность ясных и детализированных целей. Краткосрочные цели помогают сосредоточиться и поддерживать мотивацию, а долгосрочные — служат ориентиром на пути к желаемому результату.

Однако, чтобы цели были эффективными, они должны быть конкретными, измеримыми, ориентированными на действие, реалистичными и ограниченными по времени. Структура SMART помогает структурировать эти критерии.

Как ставить цели по SMART

Чёткость. Важно четко определить, что именно вы будете делать для достижения цели. Например, вместо общей формулировки "быть в форме" лучше указать конкретные действия, такие как "силовые тренировки два раза в неделю по 30 минут". Измеримость. Цель должна быть измеримой, чтобы вы могли оценить свой прогресс. Например, "заниматься спортом два раза в неделю по часу" — это конкретная и измеримая цель. Ориентированность на действие. Цель должна включать четкий план действий. Например, "тренироваться три раза в неделю и приносить обед на работу каждый день" — это не только конкретная, но и ориентированная на действие цель. Реалистичность. Убедитесь, что ваша цель достижима с учетом ваших возможностей, времени и ресурсов. Например, подготовка к марафону за два месяца может быть амбициозной, но подготовка к 5-километровому забегу более реалистична для новичка. Ограниченность по времени. Установите четкие временные рамки для достижения цели. Например, "начиная с сегодняшнего дня, бегать по 30 минут три раза в неделю в течение следующих шести недель" — это конкретная и ограниченная по времени цель. Краткосрочные и долгосрочные цели. Большинство людей начинают с постановки долгосрочной цели, которая может быть вдохновляющим видением, например, "чувствовать себя комфортно в своей коже" или "быть физически более здоровой версией себя". Затем эту долгосрочную цель разбивают на краткосрочные SMART-цели, которые фокусируются на конкретных действиях и поведении.

Долгосрочные цели помогают сохранить мотивацию и направленность, а краткосрочные — служат шагами на пути к достижению этих целей. Например, вместо того чтобы ставить цель "пробежать полумарафон менее чем за два часа", лучше сосредоточиться на "следовании четырехмесячной программе тренировок для полумарафона, начиная с сегодняшнего дня". Это помогает сосредоточиться на конкретных действиях, которые вы можете контролировать, и увеличивает шансы на успех.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



