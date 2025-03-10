Вместо жестких диет: как поставить SMART-цели в фитнесе и добиться фигуры мечты

Спонтанность дарит свободу, и в современном мире, где мы постоянно заняты, важно находить время для себя, не забывая о заботе о здоровье и физической форме. Для достижения значимых результатов в фитнесе необходим четкий план. Прежде чем его составить, нужно определиться с целью.
Постановка целей — ключевой этап на пути к успеху. Доктор философии, сертифицированный личный тренер и педагог по здоровью Шана Фишер Уолш в беседе с Women'sHealth подчеркивает важность ясных и детализированных целей. Краткосрочные цели помогают сосредоточиться и поддерживать мотивацию, а долгосрочные — служат ориентиром на пути к желаемому результату.
Однако, чтобы цели были эффективными, они должны быть конкретными, измеримыми, ориентированными на действие, реалистичными и ограниченными по времени. Структура SMART помогает структурировать эти критерии.
Как ставить цели по SMART
Долгосрочные цели помогают сохранить мотивацию и направленность, а краткосрочные — служат шагами на пути к достижению этих целей. Например, вместо того чтобы ставить цель "пробежать полумарафон менее чем за два часа", лучше сосредоточиться на "следовании четырехмесячной программе тренировок для полумарафона, начиная с сегодняшнего дня". Это помогает сосредоточиться на конкретных действиях, которые вы можете контролировать, и увеличивает шансы на успех.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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