Клебо раскрыл секрет подготовки к чемпионату мира: 2,5 месяца на особой диете!

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, 15-кратный чемпион мира, рассказал о подготовке к чемпионату мира 2025 года в Тронхейме. Он поделился своими планами на празднование успешного выступления. Напомним, Клебо завоевал шесть золотых медалей в шести гонках на последнем чемпионате мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Йоханнес Клебо

Клебо признался, что его жизнь в течение последних двух с половиной месяцев была довольно однообразной. По его словам, он провёл это время со своим отцом, который готовил все блюда. Вся его энергия была направлена на подготовку к шести гонкам. Именно поэтому пересечение финишной черты было для него особенно эмоциональным моментом.

Клебо также отметил, что не будет праздновать свои достижения курицей с рисом, так как это единственное, что он ел в течение последних двух с половиной месяцев.

"Найду что выпить, кроме воды. Посмотрим, что из этого получится", — сказал Клебо, слова которого приводит Aftonbladet.

Уточнения

Йоха́ннес Хёсфлот Кле́бо (норв. Johannes Høsflot Klæbo; род. 22 октября 1996, Осло) — норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/2022, 2022/2023), 4-кратный победитель многодневки «Тур де Ски» (2018/19, 2021/22, 2022/23, 2024/25).



