Скандал с допингом, который ждал 10 лет: наказание российского борца спустя годы

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Российский борец греко-римского стиля Аслан Абдуллин временно отстранен от соревнований из-за возможного нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Фото: https://commons.wikimedia.org by WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ученые

Подозрение на допинг спустя 10 лет

Согласно данным LIMS (Laboratory Information Management System), нарушение спортсменом было зафиксировано еще 11 марта 2015 года. Однако лишь 28 февраля 2025 года на основании этой информации было принято решение о его временном отстранении.

Карьера и достижения

Абдуллин, которому сейчас 36 лет, является бронзовым призером чемпионата Европы 2012 года. Помимо этого, в его активе золото командного Кубка мира 2008 года и серебро, завоеванное на этом же турнире в 2011 году.

Что такое LIMS

Система LIMS использовалась московской антидопинговой лабораторией для регистрации результатов тестирования спортсменов с 2012 по 2015 год. В 2019 году данные были переданы в ВАДА, что впоследствии привело к пересмотру ряда дел.

Уточнения

Аслан Фаридович Абдуллин (26 июля 1988, Тырныауз, Кабардино-Балкарская АССР, РСФСР, СССР) — российский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы, обладатель Кубка мира в команде. Заслуженный мастер спорта России.

