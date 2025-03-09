Оскорбления на трибунах: «Зенит» жестко ответил после матча с «Факелом»

Пресс-служба петербургского "Зенита" опубликовала официальное заявление в связи с инцидентом, произошедшим во время матча 20-го тура РПЛ против "Факела" (0:2), когда полузащитник Вендел столкнулся с оскорблениями со стороны болельщиков.
В сообщении клуба подчеркивается, что расизм и любые формы дискриминации неприемлемы:
"Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта", — говорится в заявлении.
Также отмечается, что в составе "Зенита" выступают игроки из разных стран и культур, но всех их объединяет одна цель — защищать честь клуба.
"Мы не допустим, чтобы кто-то позволял унижать одного из нас только из-за цвета кожи. Мы сплотимся вокруг Вендела", — подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, что на 74-й минуте матча Вендел был удален с поля за неприличный жест в адрес болельщиков. После игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что фанаты "Факела" оскорбляли игроков петербургской команды на расовой почве.
В свою очередь, руководство "Факела" пообещало наказать виновных, если факты расистских высказываний подтвердятся.
Ма́ркус Венде́л Ва́ле да Си́лва (порт.-браз. Marcus Wendel Valle da Silva; 28 августа 1997, Дуки-ди-Кашиас, Бразилия), известный как Венде́л (порт.-браз. Wendel) — бразильский футболист, полузащитник российского клуба "Зенит".
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