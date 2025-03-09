Слова Роша тронули многих: футболист ЦСКА о важности 8 Марта

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился своим мнением о праздновании 8 Марта в интервью пресс-службе клуба.

Конечно, это прекрасный праздник, но я считаю, что женский день должен быть не раз в году, а ежедневно. Женщины — настоящие бойцы, они всегда рядом, поддерживают нас и сражаются за нас. Мы должны посвящать им каждый день", — ответил футболист на вопрос о том, отмечает ли он Международный женский день.