Слова Роша тронули многих: футболист ЦСКА о важности 8 Марта

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился своим мнением о праздновании 8 Марта в интервью пресс-службе клуба.
Конечно, это прекрасный праздник, но я считаю, что женский день должен быть не раз в году, а ежедневно. Женщины — настоящие бойцы, они всегда рядом, поддерживают нас и сражаются за нас. Мы должны посвящать им каждый день", — ответил футболист на вопрос о том, отмечает ли он Международный женский день.
В текущем футбольном сезоне Виллиан Роша провел 21 матч за ЦСКА, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.
Виллиан да Силва Роша (порт. Willyan da Silva Rocha); род. 27 января 1995, Эспириту-Санту) — бразильский футболист, защитник московского ЦСКА.
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