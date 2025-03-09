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Слова Роша тронули многих: футболист ЦСКА о важности 8 Марта

0:45
Спорт

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился своим мнением о праздновании 8 Марта в интервью пресс-службе клуба.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

"Женский день должен быть каждый день"

Конечно, это прекрасный праздник, но я считаю, что женский день должен быть не раз в году, а ежедневно. Женщины — настоящие бойцы, они всегда рядом, поддерживают нас и сражаются за нас. Мы должны посвящать им каждый день", — ответил футболист на вопрос о том, отмечает ли он Международный женский день.

Вклад в сезон

В текущем футбольном сезоне Виллиан Роша провел 21 матч за ЦСКА, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.

Уточнения

Виллиан да Силва Роша (порт. Willyan da Silva Rocha); род. 27 января 1995, Эспириту-Санту) — бразильский футболист, защитник московского ЦСКА.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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