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Простая ходьба, огромный эффект: чего добьетесь, если будете гулять каждый день

3:00
Спорт

Ходьба — это не только естественная активность, но и доступная тренировка, подходящая людям любого возраста. Всё, что нужно для начала — это удобные кроссовки. Несмотря на свою простоту, она эффективна и приносит массу пользы для организма.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Этот вид активности способствует укреплению сердца, легких, сосудов, мышц и костей. Ходьба помогает сжигать жир, а также улучшает настроение благодаря выработке эндорфинов — гормонов счастья. Кроме того, прогулки — это отличный способ избавиться от стресса и хронической усталости.

Преимущества ходьбы перед бегом

Ходьба имеет несколько важных плюсов, которые делают её не только эффективной, но и безопасной для организма:

  • Нет ударной нагрузки на суставы и позвоночник, что особенно важно для людей с проблемами суставов и сердечно-сосудистой системы.
  • Меньший риск травм на скользких или неровных поверхностях.
  • Ходить может каждый, в отличие от бега, который требует определенной физической подготовки.
  • Рекомендуется для людей с гипертонией или атеросклерозом, так как нагрузка на сердце в разы меньше.

Виды тренировочной ходьбы

  1. Спокойная прогулка: помогает расслабиться и поднять настроение.
  2. Тонизирующая ходьба: увековечивает ваше внимание на окружающем, давая нагрузку всему телу.
  3. Жиросжигающая ходьба: это интенсивный режим, который не легче бега трусцой, но эффективнее в сжигании калорий.
  4. Ходьба на выносливость: продолжительные прогулки, которые развивают выносливость и тренируют мышцы.
  5. Спортивная ходьба: техника с акцентом на прямая нога и активное движение рук.

Нестандартные виды ходьбы

Для тех, кто хочет разнообразить привычные тренировки, стоит попробовать:

  • Ходьба босиком по различным природным поверхностям, которая укрепляет мышцы и полезна при варикозе.
  • Ходьба с отягощением с рюкзаком или гантелями помогает тренировать верхний плечевой пояс, но требует осторожности.
  • Nordic Walking с палками — это тренировка с дополнительной нагрузкой на верхнюю часть тела.
  • Ходьба по лестницам — отличная тренировка для бедер и пресса.

Правильная обувь — залог успеха

Выбирайте легкую и удобную обувь с хорошими амортизирующими свойствами, особенно если ходите по асфальту. Кроссовки для бега подойдут и для ходьбы.

Советы по организации тренировок

  • Начните с прогулок на 2-2,5 км.
  • Постепенно увеличивайте дистанцию и время.
  • Для более интенсивной тренировки добавляйте интервальные подходы.

Ходьба — это доступный, но эффективный способ поддержания физической формы, который не требует много времени или усилий. Выбирайте удобный темп и наслаждайтесь движением!

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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