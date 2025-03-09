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Не хватает времени на фитнес из-за работы? Экспресс-тренировка, которая работает за 10 минут

2:35
Спорт

Не хватает времени на фитнес, но вы всё же хотите поддерживать форму? У нас есть решение! Представляем 10-минутный комплекс упражнений, который помогает тренировать все мышцы тела и эффективно сжигать калории, не требуя больших усилий и времени.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Эта программа подходит даже для самых занятых людей, у которых нет времени на полноценные тренировки.

Тренировка по системе 10 Minute Trainer была разработана известным тренером Тони Хортоном, автором популярной программы P90X. Он создал эту программу для людей, которые хотят тренироваться, но не могут выделить много времени на занятия.

Важной особенностью программы является использование эспандера — простого, но эффективного инструмента для тренировки с сопротивлением. Благодаря ему нагрузка на мышцы возрастает, а сжигание калорий ускоряется.

Программа тренировки

1. Отжимания на коленях

Это упражнение задействует мышцы пресса и рук. Примите позу планки на коленях и выполняйте отжимания в течение 1 минуты.

2. Бурпи с отжиманиями

Простое, но эффективное упражнение для ног, ягодиц и рук. Встаньте прямо, присядьте, затем выполните прыжок в планку с отжиманием. Прыжком вернитесь в исходное положение. Повторяйте в течение 2 минут.

3. Тяга эспандера от колена

Укрепляет руки, ноги и мышцы-стабилизаторы. Используя эспандер, выполняйте тягу, стоя на одной ноге, и меняйте сторону после 1 минуты.

4. Жимы эспандера стоя

Задействуют трицепсы и мышцы ног. Встаньте прямо, ступив ногами на середину эспандера, и поочередно выполняйте жимы с обеих рук в течение 2 минут.

5. Вращения бедрами

Прорабатываются мышцы бедер, рук и пресса. Встаньте, руки поднимите наверх, и выполните круговые движения бедрами и руками в течение 1 минуты.

6. Скручивания с эспандером

Это упражнение активирует мышцы пресса и ног. Сядьте на пол, закрутите эспандер вокруг стоп и выполните скручивания в течение 2 минут, стараясь не перенапрягать поясницу.

Такой комплекс не только помогает сохранить форму, но и способствует активному сжиганию калорий, улучшению выносливости и укреплению всех основных групп мышц.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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