Приседания со штангой уходят в прошлое: врач рассказал, как безопасно накачать ноги

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Врач травматолог-ортопед Максим Саутин назвал жим ногами лучшей альтернативой приседаниям со штангой.

Фото: flickr.com by Lance Goyke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале

По его словам, этот тренажёр является одним из самых безопасных, так как позволяет удобно расположиться на опоре для спины и нагружать различные мышцы, изменяя положение стоп на платформе с весом.

При этом специалист подчеркнул, что приседания со штангой остаются одним из базовых и необходимых упражнений как для профессиональных спортсменов, так и для любителей, поддерживающих физическую активность.

Однако он напомнил, что важно выполнять его правильно, особенно в начале, желательно под руководством тренера, пишет NEWS.ru.

Уточнения

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

