Приседания со штангой уходят в прошлое: врач рассказал, как безопасно накачать ноги

Врач травматолог-ортопед Максим Саутин назвал жим ногами лучшей альтернативой приседаниям со штангой.
По его словам, этот тренажёр является одним из самых безопасных, так как позволяет удобно расположиться на опоре для спины и нагружать различные мышцы, изменяя положение стоп на платформе с весом.
При этом специалист подчеркнул, что приседания со штангой остаются одним из базовых и необходимых упражнений как для профессиональных спортсменов, так и для любителей, поддерживающих физическую активность.
Однако он напомнил, что важно выполнять его правильно, особенно в начале, желательно под руководством тренера, пишет NEWS.ru.
Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.
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