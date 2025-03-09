Вместо кофе: тренер показала утреннюю зарядку, которая реально бодрит

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Фитнес-тренер Ирина Ротач предложила интенсивную утреннюю зарядку, которая поможет заменить кофе и зарядиться энергией на весь день.

Фото: freepik утренняя зарядка

По её словам, программа должна быть разнообразной и включать как кардиоупражнения, так и силовые нагрузки с собственным весом.

Она рекомендует включить в тренировку приседания с махами, отведение ноги в планке, планку, ягодичный мостик, упражнение "супермен", скручивания, касание стоп, бег на месте и пружинки.

Последнее упражнение выполняется следующим образом: нужно встать ровно, поднять правую ногу на 15-20 сантиметров от пола и начать поднимать и опускать ногу, после чего сделать два покачивания спереди, два сбоку и два сзади.

Комплекс занимает около 10-15 минут и помогает активизировать обмен веществ, улучшить кровообращение и быстро проснуться.

Регулярные тренировки способствуют повышению выносливости, улучшают осанку и помогают поддерживать мышцы в тонусе, пишет Men Today.

Уточнения

Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.

