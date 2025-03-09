Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бургеры, пицца, омлет — этот лук нужен везде: учимся карамелизировать
Приседания со штангой уходят в прошлое: врач рассказал, как безопасно накачать ноги
Как получить сладкие груши из косточки: секреты успешного роста
Путешествие к Жемчужине Армении: тайны, легенды и лучшие места для отдыха
Кофе в дороге — бодрость на 20 минут, сонливость на 2 часа
Сода творит чудеса: раскрыт секрет удаления пятен с матраса — удивительный результат!
Неэффективные часы: россияне рассказали о проблемах на удалённой работе
Щитовидка: почему даже мелкие стрессы могут стать причиной больших бед
Будина vs Голливуд: почему актрисе неинтересны западные награды

Вместо кофе: тренер показала утреннюю зарядку, которая реально бодрит

1:06
Спорт

Фитнес-тренер Ирина Ротач предложила интенсивную утреннюю зарядку, которая поможет заменить кофе и зарядиться энергией на весь день.

утренняя зарядка
Фото: freepik
утренняя зарядка

По её словам, программа должна быть разнообразной и включать как кардиоупражнения, так и силовые нагрузки с собственным весом.

Она рекомендует включить в тренировку приседания с махами, отведение ноги в планке, планку, ягодичный мостик, упражнение "супермен", скручивания, касание стоп, бег на месте и пружинки.

Последнее упражнение выполняется следующим образом: нужно встать ровно, поднять правую ногу на 15-20 сантиметров от пола и начать поднимать и опускать ногу, после чего сделать два покачивания спереди, два сбоку и два сзади.

Комплекс занимает около 10-15 минут и помогает активизировать обмен веществ, улучшить кровообращение и быстро проснуться.

Регулярные тренировки способствуют повышению выносливости, улучшают осанку и помогают поддерживать мышцы в тонусе, пишет Men Today.

Уточнения

Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Сода творит чудеса: раскрыт секрет удаления пятен с матраса — удивительный результат!
Неэффективные часы: россияне рассказали о проблемах на удалённой работе
Щитовидка: почему даже мелкие стрессы могут стать причиной больших бед
Будина vs Голливуд: почему актрисе неинтересны западные награды
Интеллектуальные стеклоочистители: как машины распознают дождь
Курятина не всегда полезна: три опасных части, о которых мало кто знает
Обезвоживание — скрытый враг молодости: как его победить
ТОП-5 самых экспортируемых советских легковых автомобилей 
Россиянки раскрыли тайну идеальной гардеробной: сколько метров им нужно для счастья?
Разбили яйцо и увидели красное пятно? Спокойствие, только спокойствие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.