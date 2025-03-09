Красная карточка за секунду: почему полузащитник "Зенита" так подставился

Питерский "Зенит" продолжает поставлять себе проблемы там, где они вроде бы не должны были возникать. В игре 20-го тура АПЛ против "Факела" команда уверенно одержала победу 2:0, но при этом лишилась одного из своих важнейших игроков.
На 74-й минуте, когда исход матча уже был решён, ведущий полузащитник команды Вендел вдруг решил ответить на крики фанатов "Факела" скандальным жестом. Бразилец показал средний палец и не скрывал ухмылки. Реакция судьи была молниеносной — красная карточка без вариантов.
"Омрачило всё, конечно, поведение болельщиков… Хочется, чтобы таких людей не было на стадионах" — после матча тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что Вендела спровоцировали.
Теперь он минимум пропустит игру со "Спартаком", а дальше ждёт дисквалификация. Вопрос: это его глупость или намеренный сигнал, что он больше не хочет играть в России?
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
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