Йоханнес Клебо творит историю: шесть побед из шести на ЧМ-2025

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Йоханнес Клебо сотворил историю на домашнем чемпионате мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме. 28-летний норвежец выиграл все возможные дисциплины: спринт, скиатлон, индивидуальную гонку, командный спринт, эстафету и марафон. Никто из соперников не смог составить ему реальной конкуренции.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Командный спринт на лыжных гонках

Победа без сомнений

Если по большинству дистанций сомнений в успехе Клебо не возникало, то марафон на 50 км коньковым стилем мог стать испытанием. Однако даже здесь Йоханнес не дал усомниться в своем превосходстве. Он держался вместе с Мартином Ниенге, Сименом Крюгером и Вильямом Поромаа. Незадолго до финиша Ниенге упал, и борьба продолжилась втроем. Швед попытался навязать борьбу, но Клебо был непреклонен. На финише он легко оставил Поромаа позади.

"Вот теперь я в порядке. Это достижение будет трудно превзойти. Немного грустно, что все закончилось. Но сегодня это нужно отпраздновать. Лучше и быть не могло. Это эмоционально. Это очень много для меня значит. О шести из шести я не смел и мечтать. Я очень много работал ради этого и в последние годы отсутствовал по 250 дней в году", — признался Клебо в интервью TV 2.

Тронхейм стал идеальной ареной для триумфа

Для Клебо этот чемпионат стал самым успешным в карьере. В 2023 году в Планице он был близок к подобному достижению, но тогда уступил Крюгеру в скиатлоне, а в марафоне его обошел Пол Голберг. Однако на знакомых трассах Тронхейма он продемонстрировал абсолютное превосходство.

Йоханнес не просто выиграл шесть золотых медалей — он установил исторический рекорд. До него единственной, кто завоевал все возможные золотые награды на одном чемпионате мира, была российская лыжница Елена Вяльбе. В 1997 году в том же Тронхейме она выиграла 5 из 5 гонок. Клебо побил этот рекорд, выиграв 6 из 6. Теперь его достижение можно лишь повторить, но превзойти уже невозможно.

Обходя легенд

Триумф в Тронхейме позволил Клебо стать рекордсменом по количеству золотых медалей на чемпионатах мира среди мужчин. Теперь у него их 15 — больше, чем у Петтера Нортуга (13). Однако абсолютный рекорд пока принадлежит Марит Бьорген, на счету которой 18 золотых наград. Превзойти её достижение Йоханнес может уже в ближайшие годы, если не решит завершить карьеру после Олимпиады-2026 в Милане. Пока его планы остаются загадкой, а будущее норвежского лыжного спорта — под вопросом

Уточнения

Йоха́ннес Хёсфлот Кле́бо (норв. Johannes Høsflot Klæbo; род. 22 октября 1996, Осло) — норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/2022, 2022/2023), 4-кратный победитель многодневки «Тур де Ски» (2018/19, 2021/22, 2022/23, 2024/25).

