Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о дискомфорте и газообразовании: 3 секрета приготовления фасоли, которые изменят всё
Французский спутник-шпион на орбите: Европа укрепляет свои позиции в космической гонке
Велопутешествие по цветочным полям Нидерландов: когда цветут тюльпаны и нарциссы
Пять привычек, которые делают вас королевой в глазах других
Давид Манукян поздравил юную коллегу: выросла на моих глазах
Страх или доминирование? Почему собака не любит, когда в дом приходят люди
Опасная привычка: почему некоторые способы заваривания кофе вредят сердцу
Посадил специи — теперь каждый ужин пахнет, как в ресторане
Зачем опытные хозяйки наносят соду на сиденье унитаза на ночь?

Йоханнес Клебо творит историю: шесть побед из шести на ЧМ-2025

3:00
Спорт

Йоханнес Клебо сотворил историю на домашнем чемпионате мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме. 28-летний норвежец выиграл все возможные дисциплины: спринт, скиатлон, индивидуальную гонку, командный спринт, эстафету и марафон. Никто из соперников не смог составить ему реальной конкуренции.

Командный спринт на лыжных гонках
Фото: Self-photographed by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Командный спринт на лыжных гонках

Победа без сомнений

Если по большинству дистанций сомнений в успехе Клебо не возникало, то марафон на 50 км коньковым стилем мог стать испытанием. Однако даже здесь Йоханнес не дал усомниться в своем превосходстве. Он держался вместе с Мартином Ниенге, Сименом Крюгером и Вильямом Поромаа. Незадолго до финиша Ниенге упал, и борьба продолжилась втроем. Швед попытался навязать борьбу, но Клебо был непреклонен. На финише он легко оставил Поромаа позади.

"Вот теперь я в порядке. Это достижение будет трудно превзойти. Немного грустно, что все закончилось. Но сегодня это нужно отпраздновать. Лучше и быть не могло. Это эмоционально. Это очень много для меня значит. О шести из шести я не смел и мечтать. Я очень много работал ради этого и в последние годы отсутствовал по 250 дней в году", — признался Клебо в интервью TV 2.

Тронхейм стал идеальной ареной для триумфа

Для Клебо этот чемпионат стал самым успешным в карьере. В 2023 году в Планице он был близок к подобному достижению, но тогда уступил Крюгеру в скиатлоне, а в марафоне его обошел Пол Голберг. Однако на знакомых трассах Тронхейма он продемонстрировал абсолютное превосходство.

Йоханнес не просто выиграл шесть золотых медалей — он установил исторический рекорд. До него единственной, кто завоевал все возможные золотые награды на одном чемпионате мира, была российская лыжница Елена Вяльбе. В 1997 году в том же Тронхейме она выиграла 5 из 5 гонок. Клебо побил этот рекорд, выиграв 6 из 6. Теперь его достижение можно лишь повторить, но превзойти уже невозможно.

Обходя легенд

Триумф в Тронхейме позволил Клебо стать рекордсменом по количеству золотых медалей на чемпионатах мира среди мужчин. Теперь у него их 15 — больше, чем у Петтера Нортуга (13). Однако абсолютный рекорд пока принадлежит Марит Бьорген, на счету которой 18 золотых наград. Превзойти её достижение Йоханнес может уже в ближайшие годы, если не решит завершить карьеру после Олимпиады-2026 в Милане. Пока его планы остаются загадкой, а будущее норвежского лыжного спорта — под вопросом

Уточнения

Йоха́ннес Хёсфлот Кле́бо (норв. Johannes Høsflot Klæbo; род. 22 октября 1996, Осло) — норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/2022, 2022/2023), 4-кратный победитель многодневки «Тур де Ски» (2018/19, 2021/22, 2022/23, 2024/25).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Басков пережил шок: выступление Юлии Савичевой на шоу Один в один вызвало слёзы певца
Шоу-бизнес
Басков пережил шок: выступление Юлии Савичевой на шоу Один в один вызвало слёзы певца Аудио 
Не дай букету умереть раньше времени: способы, которые действительно работают
Садоводство, цветоводство
Не дай букету умереть раньше времени: способы, которые действительно работают Аудио 
Популярное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное

В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?

Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Последние материалы
Страх или доминирование? Почему собака не любит, когда в дом приходят люди
Опасная привычка: почему некоторые способы заваривания кофе вредят сердцу
Посадил специи — теперь каждый ужин пахнет, как в ресторане
Зачем опытные хозяйки наносят соду на сиденье унитаза на ночь?
Йоханнес Клебо творит историю: шесть побед из шести на ЧМ-2025
Не тяните с ремонтом: что делать, если ремень безопасности перестал втягиваться
Американка исполнила мечту — в 70 лет переехала во Францию и не жалеет
Щепотка соли превратит ваш кофе в шедевр: не верите — проверьте сами!
Рынок беспилотников на 100 миллиардов долларов: что принесет новый альянс
Индикаторы экосистемы: в США численность бабочек заметно снизилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.