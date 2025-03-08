Матвей Мичков лучший игрок месяца: но одно фото удивило фанатов

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Февраль выдался для Матвея Мичкова по-настоящему успешным: он провел месяц на высоком уровне и заслуженно получил звание лучшего игрока. В честь этого форвард поделился серией фотографий. Одна из них особенно привлекла внимание болельщиков — на снимке Матвей запечатлен вместе с Андреем Кузьменко, который уже покинул "Филадельфию" и теперь играет за "Лос-Анджелес Кингз" после обмена.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хоккеист Александр Овечкин

Владимир Тарасенко отправился в путешествие

Форвард "Детройта" Владимир Тарасенко решил провести свободное время необычно — вместе с супругой он посетил пещеры Огайо. Это путешествие состоялось вскоре после его участия в стадионной серии против "Коламбус Блю Джекетс". Пара осталась в восторге от природной достопримечательности.

Сыновья Овечкина в окружении звезд НХЛ

Коллекция фотографий сыновей Александра Овечкина пополнилась новыми снимками со звездами НХЛ. В их альбоме уже было фото с Коннором Макдэвидом, а теперь добавились кадры с российскими звездами "Тампы Бэй Лайтнинг" — Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.

Овечкин и Бэкстрем — встреча легенд

Перед матчем с "Детройтом" Александр Овечкин встретился со своим давним партнером по "Вашингтону" — Никласом Бэкстремом. Легендарный дуэт запечатлел момент, сделав фото со своими фигурками, которые "Кэпиталз" выпускает в честь игроков. В фойе арены также установили увеличенные версии этих фигурок, и Александр лично оценил эту инсталляцию.

Уточнения

Матве́й Андре́евич Мичко́в (род. 9 декабря 2004, Пермь) — российский хоккеист, центральный и правый крайний нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз».

