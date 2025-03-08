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Трансферная буря в НХЛ: почему "Вашингтон" решил отсидеться

1:41
Спорт

Дедлайн в Национальной хоккейной лиге выдался по-настоящему насыщенным. Обмены звездных игроков, таких как Брэд Маршанд и Микко Рантанен, — явление редкое даже для самого оживленного трансферного периода. Многие клубы активно занимались перестановками, пытаясь усилить состав перед плей-офф. Однако лидер Восточной конференции, "Вашингтон", выбрал совсем иной путь и предпочел остаться в тени.

Хоккеист
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Хоккеист

Скромное усиление вместо громких ходов

Из множества вариантов "Кэпиталз" остановились на весьма скромном приобретении: из "Питтсбурга" был выкуплен форвард Энтони Бовилье. За него команда отдала всего лишь выбор во втором раунде драфта, что по меркам НХЛ — сущая мелочь. Бовилье — универсальный нападающий, способный сыграть на любом фланге атаки и добавить глубины составу.

Пока другие команды разбирали топовых игроков, таких как Бьоркстранд, Гурд, Нельсон, Люк Шенн и Брайан Дюмулен, "Вашингтон" занял позицию наблюдателя.

Почему "Вашингтон" отказался от крупных сделок

"Этот дедлайн был особенным, ведь это был рынок продавцов, а не покупателей. Цены на игроков выросли, и нам нужно было решить: вступать в эту гонку или нет. Мы выбрали второй вариант." — босс клуба ясно объяснил стратегию.

Таким образом, "Вашингтон" предпочел не разменивать активы и сохранить стабильность, в отличие от конкурентов, сделавших ставку на кардинальные перестановки. Насколько оправдана эта стратегия, покажет только время.

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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