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Хоккеист Грошев сказал лишнего и поплатился: скандальное отстранение в АХЛ

1:02
Спорт

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Сиракьюз Кранч" Максим Грошев получил 10-матчевую дисквалификацию за использование расистских и оскорбительных высказываний в адрес соперника. Об этом сообщает журналист Том Гулитти со ссылкой на официальное заявление пресс-службы лиги.

Чемпионат мира по хоккею
Фото: wikimedia.org by Veccamus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чемпионат мира по хоккею

Что произошло

Инцидент случился 1 марта во время игры против "Рочестера". За нарушение дисциплинарных норм Грошеву было предложено сотрудничество с Коалицией по инклюзивности игроков Национальной хоккейной лиги (NHL PIC). На данный момент он уже отбыл один матч дисквалификации и сможет вернуться на лед 30 марта.

Как Грошев выступает в сезоне

В текущем розыгрыше АХЛ 23-летний форвард провел 45 матчей, набрав 11 очков (5 голов и 6 результативных передач). До переезда в Северную Америку он выступал в КХЛ за "Нефтехимик" и СКА.

Уточнения

Американская хоккейная лига (англ. American Hockey League, AHL) — хоккейная лига, которая позиционируется как вторая после НХЛ профессиональная хоккейная лига Северной Америки.

Максим Евгеньевич Грошев (14 декабря 2001, Агрыз) — российский хоккеист, нападающий.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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