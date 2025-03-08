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Новички в спортзале делают это — и потом жалеют: не повторяйте их ошибок

2:59
Спорт

Решение заняться спортом — это отличный шаг к здоровью и хорошему самочувствию. Однако, если подойти к этому без подготовки, можно столкнуться с разочарованием, переутомлением и даже травмами. Как сделать так, чтобы тренировки приносили удовольствие, а не становились испытанием? Разбираемся вместе с тренером Натальей Блиновой.

Занятие в спортзале
Фото: Openverse by personaltrainertoronto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Занятие в спортзале

Шаг 1: Разберите слабые места организма

Перед тем как рваться в бой, важно понять, в каком состоянии находится ваше тело. Новички в фитнесе часто сталкиваются с:

  • Ограниченной подвижностью суставов.
  • Нарушением осанки, что влияет на дыхание и технику движений.
  • Слабой координацией и отсутствием контроля над движениями.

Прежде чем приступать к нагрузкам, стоит поработать над основой: улучшить осанку, восстановить подвижность стоп, коленей, таза и позвоночника, освоить базовую технику движений — приседаний, наклонов, шагов. Не менее важно научиться правильно дышать при выполнении упражнений.

Шаг 2: Увеличивайте нагрузку постепенно

Самая распространенная ошибка новичков — стремление сразу броситься в интенсивные тренировки. Часто люди идут на групповые занятия с высокими нагрузками или начинают бегать без подготовки. Итог: отдышка, усталость, потеря мотивации.

Как действовать правильно?

  • Начинать с коротких силовых интервалов и делать паузы на отдых.
  • Постепенно увеличивать время тренировки.
  • Избегать интенсивных прыжков и резких движений в первые месяцы.

Лучший вариант для новичков — индивидуальные тренировки или мини-группы с тренером.

Шаг 3: Подбирайте нагрузки с умом

Не все виды спорта подходят новичкам. Сложные координационные нагрузки требуют хорошей физической подготовки. Чтобы избежать травм и стресса, лучше начать с доступных форм активности:

  • Групповые занятия для начинающих.
  • Индивидуальные тренировки в зале.
  • Консультации с тренером по технике выполнения упражнений.

Силовые нагрузки можно вводить позже, когда тело привыкнет к умеренной физической активности.

Шаг 4: Давайте телу восстановиться

Ошибка многих новичков — игнорирование отдыха. Без восстановления тренировки становятся стрессом для организма, что ведет к переутомлению, болям в мышцах и потере мотивации.

Как отдыхать правильно?

  • Следить за качеством сна.
  • Выделять хотя бы 30-40 минут в день на расслабление.
  • Отдавать предпочтение низкоинтенсивным нагрузкам при нехватке времени.

Фитнес — это не про сверхусилия, а про гармоничное развитие тела. Начинайте с малого, двигайтесь постепенно, и спорт станет частью жизни, а не временной затеей.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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