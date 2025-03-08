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5 минут, которые изменят ваше утро: секреты идеальной зарядки от профессионалов

1:42
Спорт

Многие считают, что утреннюю зарядку нужно делать максимально интенсивной, но это не так. Тренер Акулина Бахтурина предупреждает: зарядка не должна превращаться в полноценную тренировку. Ее главная задача — мягко разбудить организм, активизировать лимфоток и улучшить циркуляцию крови.

шея
Фото: freepik
шея

Главные ошибки утренней зарядки

Перегрузка организма

Одна из самых распространенных ошибок — чрезмерная интенсивность упражнений.

"Зарядка не должна изнурять, у нее другие цели: размяться, разогнать лимфу, усилить приток крови к сердцу и плавно перейти от сна к бодрствованию", — объясняет Бахтурина.

Вместо сложных комплексов лучше включать упражнения на мобильность суставов и легкую растяжку, а затем добавить несколько простых силовых элементов.

Зарядка после плотного завтрака

Еще одна частая ошибка — выполнять упражнения сразу после еды. По словам тренера, если позавтракать слишком плотно, любая физическая активность вызовет дискомфорт. Лучше сначала выполнить зарядку, а затем приступать к приему пищи.

Отсутствие регулярности

Польза зарядки проявляется только при систематическом выполнении. "Важно сделать из зарядки полезную привычку", — подчеркивает Бахтурина.

Лучше делать даже короткую разминку каждый день, чем выполнять сложные комплексы от случая к случаю.

Утренняя зарядка должна быть легкой и регулярной, а упражнения — комфортными для организма. Главное — не перегружать себя, не заниматься после еды и выработать привычку, которая принесет пользу.

Уточнения

Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train - "обучать, воспитывать") — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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