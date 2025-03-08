Фанаты жаждут гола: Овечкин уже близок к вечной славе в НХЛ

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Фанаты "Вашингтона" требуют гол от Овечкина — капитану не хватает всего 9 шайб до рекорда Гретцки

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" уверенно обыграл "Детройт Ред Уингз" со счетом 5:2. Однако болельщики "столичных" были настроены не только на победу, но и на личные достижения капитана команды — Александра Овечкина.

Во время большинства при счете 5:2 трибуны начали громко скандировать "Ови, Ови!", требуя от партнеров снабдить капитана передачами. Фанаты хотели увидеть, как россиянин отправит очередную шайбу в сетку.

Турнирная ситуация и борьба за рекорд

После этой игры "Вашингтон" продолжает удерживать первую строчку в Восточной конференции, имея в активе 90 очков. Ближайшие преследователи — "Флорида" (81 очко) и "Торонто" (79 очков).

Следующий матч "Кэпс" проведут дома против "Сиэтл Кракен" 9 марта, начало — в 22:30 по московскому времени.

Тем временем Овечкин продолжает гонку за легендарным рекордом Уэйна Гретцки. 6 марта он забросил свою 885-ю шайбу в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс". Теперь до повторения величайшего достижения канадца по голам в регулярных чемпионатах НХЛ ему остается всего 9 точных бросков.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".

