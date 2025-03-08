Минус 2 размера за месяц? Простая схема, которая заставит тело меняться

Пришла весна, многие пообещали себе начать тренироваться и сбросить лишний вес, но не у всех есть возможность (или желание) посещать зал. Отличный вариант — короткие, но эффективные тренировки, которые можно выполнять дома. Они не требуют оборудования, но помогают привести тело в тонус и ускорить обмен веществ.
Эта 20-минутная круговая тренировка задействует все основные группы мышц и подходит для любого уровня подготовки. Все, что вам понадобится, — коврик и немного свободного пространства.
Главное правило — регулярность. Комплекс состоит из 5 упражнений, каждое выполняется по 1 минуте. Между упражнениями делайте 20-секундный перерыв. Повторите 3 круга.
Встаньте прямо, стопы вместе, руки опущены. В прыжке разведите ноги шире плеч, а руки поднимите вверх. Вернитесь в исходное положение.
Стопы шире плеч, спина прямая. Опускайтесь вниз, отводя таз назад, колени направлены в стороны. Поднимайтесь, опираясь на пятки.
Лежа на спине, руки за головой. Поочередно тяните локоть к противоположному колену, удерживая другую ногу на весу.
Лягте на живот, руки вперед. Поднимайте правую руку и левую ногу, затем меняйте стороны.
Локти под плечами, спина ровная, пресс напряжен. Удерживайте положение.
Даже самые интенсивные тренировки не дадут результата, если не соблюдать правильный режим. Чего стоит избегать?
Начните с малого — 20 минут в день, и уже через пару недель увидите результат!
Килогра́мм (русское обозначение: кг; международное: kg) — единица массы, одна из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ).
Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.