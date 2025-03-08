Минус 2 размера за месяц? Простая схема, которая заставит тело меняться

2:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пришла весна, многие пообещали себе начать тренироваться и сбросить лишний вес, но не у всех есть возможность (или желание) посещать зал. Отличный вариант — короткие, но эффективные тренировки, которые можно выполнять дома. Они не требуют оборудования, но помогают привести тело в тонус и ускорить обмен веществ.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Эта 20-минутная круговая тренировка задействует все основные группы мышц и подходит для любого уровня подготовки. Все, что вам понадобится, — коврик и немного свободного пространства.

Как тренироваться эффективно?

Главное правило — регулярность. Комплекс состоит из 5 упражнений, каждое выполняется по 1 минуте. Между упражнениями делайте 20-секундный перерыв. Повторите 3 круга.

Программа тренировки

Jumping jack

Встаньте прямо, стопы вместе, руки опущены. В прыжке разведите ноги шире плеч, а руки поднимите вверх. Вернитесь в исходное положение.

Приседания с широкой постановкой ног

Стопы шире плеч, спина прямая. Опускайтесь вниз, отводя таз назад, колени направлены в стороны. Поднимайтесь, опираясь на пятки.

Косые скручивания

Лежа на спине, руки за головой. Поочередно тяните локоть к противоположному колену, удерживая другую ногу на весу.

"Пловец"

Лягте на живот, руки вперед. Поднимайте правую руку и левую ногу, затем меняйте стороны.

Планка на предплечьях

Локти под плечами, спина ровная, пресс напряжен. Удерживайте положение.

Почему вес не уходит?

Даже самые интенсивные тренировки не дадут результата, если не соблюдать правильный режим. Чего стоит избегать?

Жесткие диеты. Сильное ограничение в калориях ведет к срывам и замедлению метаболизма.

Беспорядочное питание. Избегайте сахара и фастфуда — эффект будет заметен уже через пару недель.

Недостаток сна. Если вы спите меньше 7 часов, организм хуже восстанавливается, а чувство голода усиливается.

Начните с малого — 20 минут в день, и уже через пару недель увидите результат!

Уточнения

Килогра́мм (русское обозначение: кг; международное: kg) — единица массы, одна из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ).

