Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просыпаюсь с идеальными локонами: секрет безупречной укладки
Ледяной удар по желудку: почему нельзя запивать еду холодной водой
Не пускайте этот вирусный хак в свою посудомоечную машину: последствия могут вас удивить
Этот вечерний ритуал сделает ваш сон крепким — без магии, только горячие напитки
АКПП может подвести в любой момент – проверьте эти признаки прямо сейчас
Подруги из прошлых миров: Прохор Шаляпин рассказал о пугающей встрече с пришельцами
Вишневый сад в опасности! Обрезка, которую нельзя откладывать.
Не букетом единым: возлюбленный Бородиной преподнёс ей презент за три миллиона рублей
Прорыв в рентгеновской оптике: созданы уникальные зеркала для синхротронов

Худеем, пока спим: как ночной отдых влияет на вашу фигуру

2:59
Спорт

Многие уверены, что для похудения достаточно работать в "зоне сжигания жира" — тренироваться в умеренном темпе и не перегружать себя. Но правда в том, что эффективность такого подхода сильно преувеличена. Если хотите действительно избавиться от жировых запасов и получить подтянутое тело, нужно учитывать не только интенсивность, но и другие факторы: питание, сон, правильное восстановление и даже время суток для тренировок.

Фитнес
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Фитнес

Вот 7 проверенных стратегий, которые помогут вам быстрее достичь желаемого результата.

1. Утренние тренировки — жир горит активнее

Начните день с физической активности, и вы можете сжечь на 20% больше жира. Если тренироваться натощак, организм вынужден использовать жировые запасы в качестве топлива. Но важно учитывать уровень энергии — если чувствуете слабость, завтрак лучше не пропускать.

2. Больше сна — меньше жира

Недостаток сна повышает уровень кортизола — гормона стресса, который замедляет рост мышц и заставляет тело накапливать жир, особенно в области живота. Оптимальное время для отдыха — не менее 7 часов в сутки.

3. Рабочая схема 1:3 — час на себя трижды в неделю

Регулярные тренировки по 60 минут три раза в неделю активируют гены, отвечающие за переработку жира в энергию. В одном из исследований участники, придерживавшиеся такой схемы, добились более выраженного снижения жировой массы и уменьшения объёмов талии.

4. Доведите мышцы до предела

Работать "до отказа" — лучший способ стимулировать рост мышц. Неважно, поднимаете ли вы тяжёлые веса с малым числом повторений или делаете больше подходов с меньшим отягощением — главное, чтобы мышцы ощущали нагрузку на пределе своих возможностей.

5. Давайте телу отдых

Мышцы растут во время восстановления, а не во время нагрузки. Регулярные периоды отдыха между интенсивными тренировками позволяют организму адаптироваться и активнее использовать жировые запасы для восстановления энергии.

6. Правильный перекус после тренировки — залог результата

После нагрузки организму нужны углеводы для пополнения запасов энергии и белки — для восстановления мышц. Оптимальное соотношение — 2:1 (углеводы к белкам) или 3:1 при длительных нагрузках. Идеальный вариант — банановый смузи с овсянкой и протеином.

7. Не зацикливайтесь на "зоне сжигания жира"

Тренировки низкой интенсивности действительно используют жир в качестве основного топлива, но высокая интенсивность приводит к общему большему расходу калорий. Включайте в программу короткие, но мощные нагрузки — эффект будет значительно лучше.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию
Российский шоу-бизнес
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию Аудио 
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Шоу-бизнес
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя
Красота и стиль
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Т-64: советское наследие, которое Украина прокачала до 1000 лошадей, но не смогла удержать Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Просыпаюсь с идеальными локонами: секрет безупречной укладки
Ледяной удар по желудку: почему нельзя запивать еду холодной водой
Т-64: советское наследие, которое Украина прокачала до 1000 лошадей, но не смогла удержать
Не пускайте этот вирусный хак в свою посудомоечную машину: последствия могут вас удивить
Худеем, пока спим: как ночной отдых влияет на вашу фигуру
Этот вечерний ритуал сделает ваш сон крепким — без магии, только горячие напитки
АКПП может подвести в любой момент – проверьте эти признаки прямо сейчас
Подруги из прошлых миров: Прохор Шаляпин рассказал о пугающей встрече с пришельцами
Вишневый сад в опасности! Обрезка, которую нельзя откладывать.
Не букетом единым: возлюбленный Бородиной преподнёс ей презент за три миллиона рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.