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Разгром без капитана: как "Краснодар" разобрал "Пари НН"

2:37
Спорт

Травма капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна стала серьезным испытанием для команды. Насколько "быки" способны выдерживать чемпионскую гонку без своего ключевого игрока? Ответ на этот вопрос во многом зависел от их выступления в Нижнем Новгороде. Даже краткосрочное отсутствие лидера может привести к роковым потерям очков, особенно после недавней осечки в матче с "Крыльями Советов" (1:1).

Футбольный стадион
Фото: commons.wikimedia.org by Abhijit Tembhekar from Pune, INDIA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Футбольный стадион

Кто заменил Сперцяна

Логичным решением тренерского штаба стало появление Кривцова на позиции атакующего полузащитника. Это креативный игрок с хорошим дриблингом и нестандартным видением поля. Один из ярких моментов с его участием — филигранная передача на Гонсалеса, который отдал пас в центр штрафной. Кордоба был близок к первому голу в 2025 году, но чуть не дотянулся до мяча.

Голы и ключевые моменты

После нескольких нереализованных моментов Кордоба все же отличился. Гол стал следствием ошибки соперников: Козлов неудачно выбил мяч, Калинский не справился с обработкой, а колумбийский форвард воспользовался шансом. Он хладнокровно обыграл вратаря и отправил мяч в дальний угол, прервав свою пятиматчевую "засуху".

Первый гол "Краснодара" пришел после подачи углового — Черников в падении переправил мяч в сетку. Второй забил Батчи дальним ударом, и мяч, задев перекладину, влетел в ворота. Этот гол можно назвать шедевром, хотя скептики скажут о доле везения.

"Пари НН" не реализовал свои шансы

Хотя счет к первому тайму мог быть 2:2, хозяева упустили моменты. Кокшаров пробил выше ворот из выгодной позиции, а Эктов также не сумел воспользоваться шансом. Во втором тайме "Нижний Новгород" усилил давление: Каккоев пробил головой в угол, но Агкацев вытащил мяч. Затем арбитр после просмотра ВАР отменил гол Боселли из-за фола Кокшарова. А позднее и пенальти, заработанный Кокшаровым, не принес результата — Агкацев парировал удар Калинского.

Почти идеальный матч

За исключением раннего предупреждения Виктора Са, из-за которого он пропустит следующую игру с "Ростовом", для "Краснодара" этот вечер сложился удачно. Они доказали, что могут обходиться без Сперцяна. И если команда нашла замену своему капитану, то справится и с потерей бразильца.

Уточнения

Защи́тник (англ  defender; устаревшее наименование бэк или фулбэк от англ. back — задний) — игрок, специализирующийся на выполнении оборонительных функций. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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