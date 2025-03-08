Разгром без капитана: как "Краснодар" разобрал "Пари НН"

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Травма капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна стала серьезным испытанием для команды. Насколько "быки" способны выдерживать чемпионскую гонку без своего ключевого игрока? Ответ на этот вопрос во многом зависел от их выступления в Нижнем Новгороде. Даже краткосрочное отсутствие лидера может привести к роковым потерям очков, особенно после недавней осечки в матче с "Крыльями Советов" (1:1).

Фото: commons.wikimedia.org by Abhijit Tembhekar from Pune, INDIA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный стадион

Кто заменил Сперцяна

Логичным решением тренерского штаба стало появление Кривцова на позиции атакующего полузащитника. Это креативный игрок с хорошим дриблингом и нестандартным видением поля. Один из ярких моментов с его участием — филигранная передача на Гонсалеса, который отдал пас в центр штрафной. Кордоба был близок к первому голу в 2025 году, но чуть не дотянулся до мяча.

Голы и ключевые моменты

После нескольких нереализованных моментов Кордоба все же отличился. Гол стал следствием ошибки соперников: Козлов неудачно выбил мяч, Калинский не справился с обработкой, а колумбийский форвард воспользовался шансом. Он хладнокровно обыграл вратаря и отправил мяч в дальний угол, прервав свою пятиматчевую "засуху".

Первый гол "Краснодара" пришел после подачи углового — Черников в падении переправил мяч в сетку. Второй забил Батчи дальним ударом, и мяч, задев перекладину, влетел в ворота. Этот гол можно назвать шедевром, хотя скептики скажут о доле везения.

"Пари НН" не реализовал свои шансы

Хотя счет к первому тайму мог быть 2:2, хозяева упустили моменты. Кокшаров пробил выше ворот из выгодной позиции, а Эктов также не сумел воспользоваться шансом. Во втором тайме "Нижний Новгород" усилил давление: Каккоев пробил головой в угол, но Агкацев вытащил мяч. Затем арбитр после просмотра ВАР отменил гол Боселли из-за фола Кокшарова. А позднее и пенальти, заработанный Кокшаровым, не принес результата — Агкацев парировал удар Калинского.

Почти идеальный матч

За исключением раннего предупреждения Виктора Са, из-за которого он пропустит следующую игру с "Ростовом", для "Краснодара" этот вечер сложился удачно. Они доказали, что могут обходиться без Сперцяна. И если команда нашла замену своему капитану, то справится и с потерей бразильца.

Уточнения

Защи́тник (англ defender; устаревшее наименование бэк или фулбэк от англ. back — задний) — игрок, специализирующийся на выполнении оборонительных функций.

