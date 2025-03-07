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15-летняя шахматистка из России покорила мир: как ей это удалось

1:52
Спорт

Анна Шухман одержала победу на первенстве мира по шахматам среди юниорок до 20 лет, проходившем в черногорском Петроваце. Последний раз российская шахматистка выигрывала этот турнир в 2019 году, тогда чемпионкой стала Полина Шувалова.

Шахматы
Фото: commons.wikimedia.org by Staxringold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шахматы

Решающая партия

В 11-м туре 15-летняя Шухман белыми фигурами обыграла 17-летнюю Алуа Нурман из Казахстана. Этот матч стал ключевым в борьбе за золото: перед началом встречи казахстанская шахматистка отставала от россиянки всего на 0,5 балла. Победа в этой партии окончательно закрепила лидерство Анны.

По итогам турнира Шухман набрала 9 очков, оставив соперниц позади. Начав соревнования с пятой позиции в стартовом списке, она уверенно прорвалась в лидеры. В декабре спортсменка впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга ФИДЕ.

На втором месте в итоговой таблице оказалась Аян Аллахвердиева из Азербайджана, на третьем — китаянка Лу Мяойи. Обе набрали по 8 очков.

Кто такая Анна Шухман

Анна родилась в Оренбурге и впервые познакомилась с шахматами в три года. Уже в раннем возрасте у неё появились первые успехи — вскоре она получила второй взрослый разряд.

Сегодня Шухман — многократная чемпионка и призер крупнейших юношеских соревнований в России, Европе и мире. Она добилась успехов во всех форматах шахмат: классике, блице, рапиде и композиции. Обладательница звания мастера ФИДЕ и мастера спорта России, она продолжает стремительно развиваться, завоёвывая всё новые титулы и награды.

Уточнения

Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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