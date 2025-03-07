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"Лос-Анджелес" делает ставку на Кузьменко: чем это грозит форварду

2:47
Спорт

Перед закрытием трансферного окна в НХЛ сразу два российских форварда сменили команды. Андрей Кузьменко вновь оказался в центре обмена, на этот раз перейдя из "Филадельфии" в "Лос-Анджелес". В то же время Никита Гребенкин присоединился к "Флайерз" в результате сделки с "Торонто".

Хоккейная клюшка
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейная клюшка

Кузьменко снова в новом клубе

Обмен Кузьменко нельзя назвать неожиданностью. "Филадельфия" практически утратила шансы на плей-офф, поэтому руководство решило получить за нападающего хотя бы выбор в третьем раунде драфта.

В семи матчах за "Флайерз" Кузьменко сумел набрать 5 (2+3) очков, но его перспективы в команде изначально были туманными. Главный тренер Джон Торторелла не видел в нем ключевого игрока, а надежды на новый контракт зависели от выдающейся игры, которую российский форвард не успел продемонстрировать.

Переход в "Лос-Анджелес" также не гарантирует Кузьменко стабильное место в составе. Теоретически его можно встроить в топ-6, передвинув Алекса Туркотта вниз по составу. Однако успех этого варианта зависит от того, найдется ли для него подходящий партнер. Лидер команды Анже Копитар, несмотря на свой огромный опыт, не сможет обеспечить всей атаке стабильную поддержку.

Тем не менее, опыт выступлений в Западной конференции, где Кузьменко провел свои лучшие сезоны, мог повлиять на решение менеджмента "Кингз". Теперь форварду нужно с первых матчей доказывать свою полезность, иначе его североамериканская карьера окажется под угрозой.

Шанс для Гребенкина

Тем временем Никита Гребенкин получил шанс проявить себя в "Филадельфии". В отличие от Кузьменко, его игровая манера больше соответствует стилю Тортореллы. "Флайерз" не обладают глубоким составом перспективных молодых игроков, что дает Гребенкину возможность закрепиться в команде.

Его агрессивный стиль игры, харизма и бойцовские качества могут сыграть решающую роль. Нападающие подобного типа всегда были в приоритете у Тортореллы, а значит, если Гребенкин сможет адаптироваться к системе, у него есть все шансы задержаться в НХЛ.

Что дальше

Будущее Кузьменко пока остается неопределенным. Если он не сможет быстро адаптироваться в "Лос-Анджелесе", его положение в лиге станет шатким. Гребенкин же, напротив, имеет возможность заявить о себе в составе команды, где перспективные хоккеисты получают больше игрового времени.

Как сложатся судьбы двух россиян в новом клубе? Ответ на этот вопрос мы получим уже в ближайшие недели.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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