Шпагат — не главное: тренер раскрыла секрет правильной растяжки

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Тренер Акулина Бахтурина рассказала о важности растяжки и о том, что шпагат не должен быть главной целью занятий спортом.

Фото: flickr.com by lululemon athletica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гибкость

По её словам, шпагат сам по себе не несёт большой пользы, если не является частью комплексной физической нагрузки.

Главная польза заключается в процессе растяжки и улучшении мобильности суставов, а шпагат — это приятный бонус, пишет "Лента.ру".

Бахтурина также отметила, что не все люди могут достичь шпагата. Это зависит от физиологических особенностей, таких как мобильность суставов, эластичность связок и другие параметры тела.

Специалист предупредила о возможных ошибках, таких как спешка, нарушение техники или растяжка через боль, которые могут привести к травмам.

Она посоветовала работать над шпагатом под контролем профессионального тренера и не забывать о важности разминки перед растяжкой.

Уточнения

Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.

