Забудьте о сутулости навсегда: главное правило здоровой спины

Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова поделилась рекомендациями по поддержанию правильной осанки в повседневной жизни.
В первую очередь, она посоветовала не одёргивать себя каждый раз, когда замечаем сутулость. Такой подход, по словам Маховой, только создаёт дополнительное напряжение в теле и не приносит пользы.
Основной акцент она сделала на укрепление мышц кора и спины, которые отвечают за правильную поддержку позвоночника, пишет "Спорт-Экспресс".
Махова отметила, что даже 15-20 минут упражнений в день могут значительно повлиять на осанку. Также она порекомендовала занятия в бассейне, особенно с персональным тренером, как эффективный способ укрепить мышцы и поддерживать здоровье позвоночника.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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