Никаких голодовок: когда и что есть после тренировки, чтобы увидеть результат

Тренер Акулина Бахтурина поделилась рекомендациями по питанию после спортивных нагрузок. Она подчеркнула важность соблюдения водного баланса, советуя пить воду до утоления жажды во время и после тренировки.
После тренировки оптимально есть через 30-60 минут, чтобы ускорить восстановление мышц и пополнить запасы энергии.
В идеале это должен быть полноценный прием пищи, но если нет времени, можно сделать легкий перекус, например, с бананом и протеиновым коктейлем.
В рационе важно включать белки (мясо птицы, рыба, яйца, творог, йогурт) и углеводы (крупы, хлеб, фрукты, ягоды), а жиры следует употреблять в умеренных количествах, отдавая предпочтение полезным источникам, как авокадо и орехи.
После тренировки Акулина предлагает такие блюда, как омлет с тостом из цельнозернового хлеба, курицу с киноа и овощами, или греческий йогурт с орешками и ягодами, пишет "Лента.ру".
Если тренировка была вечером, лучше отдать предпочтение творогу или рыбе с овощами, чтобы не перегружать желудок перед сном.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
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