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Никаких голодовок: когда и что есть после тренировки, чтобы увидеть результат

1:13
Спорт

Тренер Акулина Бахтурина поделилась рекомендациями по питанию после спортивных нагрузок. Она подчеркнула важность соблюдения водного баланса, советуя пить воду до утоления жажды во время и после тренировки.

Приготовление пищи на индукционной печи
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Приготовление пищи на индукционной печи

После тренировки оптимально есть через 30-60 минут, чтобы ускорить восстановление мышц и пополнить запасы энергии.

В идеале это должен быть полноценный прием пищи, но если нет времени, можно сделать легкий перекус, например, с бананом и протеиновым коктейлем.

В рационе важно включать белки (мясо птицы, рыба, яйца, творог, йогурт) и углеводы (крупы, хлеб, фрукты, ягоды), а жиры следует употреблять в умеренных количествах, отдавая предпочтение полезным источникам, как авокадо и орехи.

После тренировки Акулина предлагает такие блюда, как омлет с тостом из цельнозернового хлеба, курицу с киноа и овощами, или греческий йогурт с орешками и ягодами, пишет "Лента.ру".

Если тренировка была вечером, лучше отдать предпочтение творогу или рыбе с овощами, чтобы не перегружать желудок перед сном.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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