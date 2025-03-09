Пьянич ошеломлен: эти 2 вещи в России поразили звезду ЦСКА больше всего

Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич поделился своими впечатлениями от жизни в России. Он отметил несколько аспектов, которые его удивили.

Фото: commons.wikimedia.org by Kopchiowski O.P., https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Лобное место, Москва

По словам Пьянича, его поразила чистота российских городов и большое количество памятников. Однако он также признался, что иногда с трудом переносит низкие температуры, характерные для нашей страны.

"Поразила чистота городов. Какая-то невероятная чистота. Большое количество памятников. Конечно, холода меня иногда повергают в шок. Но это нормально", — сказал Пьянич в разговоре с "Чемпионатом".

В текущем сезоне Пьянич провёл за ЦСКА 12 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года, с возможностью продления ещё на один год. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет €2,5 млн.

За свою карьеру Пьянич выступал за такие клубы, как "Метц", "Лион", "Рома", "Ювентус", "Барселона", "Бешикташ" и "Шарджа".

Уточнения

Ми́ралем Пья́нич (босн. Miralem Pjanić; род. 2 апреля 1990, Тузла, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник московского ЦСКА.

