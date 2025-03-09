Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поезд-SPA: люксовый круиз по Карелии с остановками в самых живописных местах — билеты уже в продаже
Забудьте про диабет и стресс: ягоды годжи — секрет долголетия и спокойствия, о котором вы не знали
Борьба за петуха и желание снести яичко: Анфиса Чехова сравнила женщин с курицами
Шипение вместо музыки? Это может быть не проблема магнитолы, а хитрый сбой, который легко исправить
Продукты, которые негативно влияют на гормональный фон — это нужно знать каждой женщине
Готовый бизнес: завод полимерной упаковки ищет нового владельца
Эта взрывная тренировка поможет скинуть до 10 кг: как заниматься кроссфитом дома?
Как выбрать кондиционер для квартиры: важные нюансы, о которых мало кто знает
Опасность ревеня, о которой мало кто знает: витаминная бомба или угроза здоровью?

Пьянич ошеломлен: эти 2 вещи в России поразили звезду ЦСКА больше всего

Спорт

Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич поделился своими впечатлениями от жизни в России. Он отметил несколько аспектов, которые его удивили.

Лобное место, Москва
Фото: commons.wikimedia.org by Kopchiowski O.P., https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Лобное место, Москва

По словам Пьянича, его поразила чистота российских городов и большое количество памятников. Однако он также признался, что иногда с трудом переносит низкие температуры, характерные для нашей страны.

"Поразила чистота городов. Какая-то невероятная чистота. Большое количество памятников. Конечно, холода меня иногда повергают в шок. Но это нормально", — сказал Пьянич в разговоре с "Чемпионатом".

В текущем сезоне Пьянич провёл за ЦСКА 12 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года, с возможностью продления ещё на один год. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет €2,5 млн.

За свою карьеру Пьянич выступал за такие клубы, как "Метц", "Лион", "Рома", "Ювентус", "Барселона", "Бешикташ" и "Шарджа".

Уточнения

Ми́ралем Пья́нич (босн. Miralem Pjanić; род. 2 апреля 1990, Тузла, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник московского ЦСКА.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Домашние животные
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Популярное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное

В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?

Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Шипение вместо музыки? Это может быть не проблема магнитолы, а хитрый сбой, который легко исправить
Продукты, которые негативно влияют на гормональный фон — это нужно знать каждой женщине
Готовый бизнес: завод полимерной упаковки ищет нового владельца
Эта взрывная тренировка поможет скинуть до 10 кг: как заниматься кроссфитом дома?
Как выбрать кондиционер для квартиры: важные нюансы, о которых мало кто знает
Опасность ревеня, о которой мало кто знает: витаминная бомба или угроза здоровью?
Шок-контент из отпуска: эти твари атакуют туристов — неожиданные подробности
Теплица — это дорого, но есть три способа обойти систему
Сколько часов собака может терпеть без выгула? Ответ вас удивит
Аграрный комитет Думы поддержал законопроект о предельных наценках на продукты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.