Погодный Армагеддон: лидеры РПЛ столкнутся с невидимым врагом в 19-м туре

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1:16
Спорт

Известный российский футболист Максим Деменко, выступавший за ведущие клубы страны и сыгравший два матча за национальную сборную, выразил мнение, что лидерам Российской премьер-лиги будет непросто в предстоящем туре из-за сложных погодных условий.

Матч Спартак - Оренбург
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова
Матч Спартак - Оренбург

По словам Деменко, в ближайших двух-трех турах погодные условия могут существенно повлиять на результаты матчей.

"В ближайших двух-трех турах многое будут решать погодные условия. Поля сложные, это видно. Погода будет многое решать", — сказал Деменко.

Футболист также вспомнил, что в предыдущих матчах команды, такие как "Краснодар" и "Спартак", показывали неожиданные результаты, несмотря на сложные условия, сообщает Газета.Ru.

После 18 туров чемпионата Российской премьер-лиги лидируют три команды, набравшие по 40 очков: "Краснодар", "Спартак" и "Зенит". Следом за ними с четырехочковым отставанием идут "Локомотив" и "Динамо" из Москвы. Московский ЦСКА, занимающий шестое место, имеет в своем активе 32 очка. Все три лидера проведут свои матчи 19-го тура на выезде.

Уточнения

Макси́м Влади́мирович Деме́нко (21 марта 1976, Краснодар, СССР) — российский футболист, полузащитник, экс-игрок сборной России.

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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