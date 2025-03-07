Есть перед фитнесом или нет? Разбираемся, как не испортить тренировку

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Сколько раз вы слышали, что перед тренировкой нельзя есть минимум два часа? Оказывается, этот совет устарел. Чтобы получить максимальную пользу от занятий, важно правильно питаться как до, так и после фитнеса.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Здоровое питание

Сколько калорий нужно для тренировки

Калорийность дневного рациона складывается из нескольких факторов:

Базовый обмен веществ — энергия, необходимая для работы организма (дыхание, сердцебиение и другие процессы).

Физическая активность — любая деятельность требует дополнительных калорий.

Если у вас умеренные нагрузки, добавьте к базовому обмену 400-500 ккал на повседневную активность.

Тренировка потребует ещё 200-500 ккал в зависимости от её интенсивности.

Пример

Если ваш основной обмен — 1600 ккал, добавляем 500 ккал на активность и 300 ккал на фитнес. В итоге дневная норма — 2400 ккал, чтобы поддерживать вес.

Что есть перед тренировкой

Главное правило: перед тренировкой организму нужна энергия, а значит — углеводы.

За 40-60 минут съешьте медленные углеводы:

Овсянка, гречка, другие крупы

Макароны из твёрдых сортов пшеницы

Мюсли без сахара

За 15 минут до тренировки, если не успели поесть заранее, можно перекусить быстрыми углеводами:

Банан

Сухофрукты

Немного мармелада или зефира

Что нельзя есть перед тренировкой

Белки и жиры — перевариваются долго, вызывают тяжесть

Овощи с клетчаткой — замедляют пищеварение

Жирная пища и выпечка — могут снизить работоспособность

Что есть после тренировки

Важно: Приём пищи в первые 40-60 минут после занятия помогает восстановить силы и поддерживает иммунитет.

Если цель — похудение

Ешьте на 200-300 ккал меньше своей нормы

После тренировки — овощи и белок (куриная грудка, нежирная рыба, творог)

Если цель — набор мышечной массы

В день тренировки добавьте 30-60 г белка

После тренировки — медленные углеводы + белок (гречка с телятиной, морепродукты с рисом)

Если цель — набор веса без лишнего жира

Сохраните дневную калорийность

После тренировки — белки, углеводы и немного жира (творог, фруктовый салат, цельнозерновой хлеб)

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

