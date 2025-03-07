Есть перед фитнесом или нет? Разбираемся, как не испортить тренировку

Сколько раз вы слышали, что перед тренировкой нельзя есть минимум два часа? Оказывается, этот совет устарел. Чтобы получить максимальную пользу от занятий, важно правильно питаться как до, так и после фитнеса.
Калорийность дневного рациона складывается из нескольких факторов:
Пример
Если ваш основной обмен — 1600 ккал, добавляем 500 ккал на активность и 300 ккал на фитнес. В итоге дневная норма — 2400 ккал, чтобы поддерживать вес.
Главное правило: перед тренировкой организму нужна энергия, а значит — углеводы.
За 40-60 минут съешьте медленные углеводы:
За 15 минут до тренировки, если не успели поесть заранее, можно перекусить быстрыми углеводами:
Что нельзя есть перед тренировкой
Важно: Приём пищи в первые 40-60 минут после занятия помогает восстановить силы и поддерживает иммунитет.
Если цель — похудение
Если цель — набор мышечной массы
Если цель — набор веса без лишнего жира
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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