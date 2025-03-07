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Есть перед фитнесом или нет? Разбираемся, как не испортить тренировку

2:32
Спорт

Сколько раз вы слышали, что перед тренировкой нельзя есть минимум два часа? Оказывается, этот совет устарел. Чтобы получить максимальную пользу от занятий, важно правильно питаться как до, так и после фитнеса.

Здоровое питание
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Здоровое питание

Сколько калорий нужно для тренировки

Калорийность дневного рациона складывается из нескольких факторов:

  • Базовый обмен веществ — энергия, необходимая для работы организма (дыхание, сердцебиение и другие процессы).
  • Физическая активность — любая деятельность требует дополнительных калорий.
  • Если у вас умеренные нагрузки, добавьте к базовому обмену 400-500 ккал на повседневную активность.
  • Тренировка потребует ещё 200-500 ккал в зависимости от её интенсивности.

Пример

Если ваш основной обмен — 1600 ккал, добавляем 500 ккал на активность и 300 ккал на фитнес. В итоге дневная норма — 2400 ккал, чтобы поддерживать вес.

Что есть перед тренировкой

Главное правило: перед тренировкой организму нужна энергия, а значит — углеводы.

За 40-60 минут съешьте медленные углеводы:

  • Овсянка, гречка, другие крупы
  • Макароны из твёрдых сортов пшеницы
  • Мюсли без сахара

За 15 минут до тренировки, если не успели поесть заранее, можно перекусить быстрыми углеводами:

  • Банан
  • Сухофрукты
  • Немного мармелада или зефира

Что нельзя есть перед тренировкой

  • Белки и жиры — перевариваются долго, вызывают тяжесть
  • Овощи с клетчаткой — замедляют пищеварение
  • Жирная пища и выпечка — могут снизить работоспособность

Что есть после тренировки

Важно: Приём пищи в первые 40-60 минут после занятия помогает восстановить силы и поддерживает иммунитет.

Если цель — похудение

  • Ешьте на 200-300 ккал меньше своей нормы
  • После тренировки — овощи и белок (куриная грудка, нежирная рыба, творог)

Если цель — набор мышечной массы

  • В день тренировки добавьте 30-60 г белка
  • После тренировки — медленные углеводы + белок (гречка с телятиной, морепродукты с рисом)

Если цель — набор веса без лишнего жира

  • Сохраните дневную калорийность
  • После тренировки — белки, углеводы и немного жира (творог, фруктовый салат, цельнозерновой хлеб)

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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