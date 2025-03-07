Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Совсем не Золушка: брат Меган Маркл рассказал, как на самом деле жила герцогиня в детстве
Клава Кока vs Александр Поверин: певица одной строчкой ответила на исповедь экс-бойфренда
Запах жасмина или угроза для лёгких? Освежители воздуха — это парфюм для вашей болезни
Больше не Аполлон: почему Прохор Шаляпин перестал заниматься спортом и набрал вес
Бледность и ломкость: как ваше тело кричит о нехватке железа — не пропустите эти сигналы
Audi A6 e-tron: безопасность на высшем уровне, но есть нюансы
Этот постный фаршированный перец разошёлся по всем кулинарным чатам — попробуйте и вы
Сокровенные признания: певица Манижа рассказала о грядущем прибавлении в семье
Киберугроза для Android: предустановленный вирус, о котором не говорят

Как не потерять форму во время поста? 3 главных правила тренировок без риска для здоровья

3:09
Спорт

Пост — это не только духовная или диетическая практика, но и серьёзное испытание для организма. Особенно это касается тех, кто не хочет прерывать регулярные тренировки. Уменьшенное потребление калорий, возможное обезвоживание и изменение обмена веществ требуют разумного подхода к физической активности. Разберёмся, какие упражнения помогут сохранить форму без риска для здоровья.

Спортивная девушка
Фото: Freepik by wayhomestudio
Спортивная девушка

Как тренироваться во время поста

Проконсультируйтесь с врачом

Перед тем как совмещать пост с тренировками, важно убедиться, что ваше здоровье позволяет это делать. Особенно если у вас есть хронические заболевания или проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Выбирайте низкоинтенсивные тренировки

Во время поста организм использует запасы гликогена для получения энергии, а затем начинает расходовать белок. Это может привести к потере мышечной массы. Чтобы избежать истощения, стоит отдавать предпочтение:

  • Ходьбе вместо бега.
  • Лёгким растяжкам, йоге или тай-чи.
  • Работе в саду или умеренной физической активности дома.

Если во время тренировки появилось головокружение или слабость, необходимо сразу остановиться и восстановить силы.

Интенсивные тренировки — только после еды

Если ваш пост позволяет приём пищи в определённые часы, лучшее время для интенсивных упражнений — сразу после еды. В этот момент уровень гликогена в организме будет выше, и мышцы смогут получать необходимую энергию.

Как поддерживать баланс питания

Употребляйте белок в дни, когда не поститесь

Если вы следуете интервальному голоданию или периодическому посту, важно увеличивать количество белка в те дни, когда еда разрешена. Это поможет избежать потери мышечной массы.

Следите за уровнем гидратации

Во время поста легко допустить обезвоживание, особенно если он включает отказ от жидкости. Если вода разрешена, стоит выпивать 2-3 литра в день, чтобы поддерживать обмен веществ и предотвратить слабость.

Планируйте тренировки реалистично

  • Если пост длится от рассвета до заката, выбирайте утренние или вечерние тренировки.
  • В дни полного отказа от еды лучше ограничиться минимальной активностью.
  • После завершения поста не спешите сразу переходить к интенсивным тренировкам — давайте организму время на адаптацию.

Когда стоит прекратить тренировки

При появлении следующих симптомов нужно немедленно остановиться и обратиться к врачу:

  • Резкая слабость, головокружение.
  • Одышка и потемнение в глазах.
  • Потеря сознания, сильная тошнота.
  • Чрезмерное потоотделение и дрожь в теле.

Заниматься спортом во время поста можно, но делать это стоит с осторожностью. Умеренные нагрузки, правильное питание в разрешённые часы и внимание к самочувствию помогут сохранить форму и здоровье без риска для организма.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Наука и техника
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину Аудио 
Не ждите тепла — эти 5 цветов нужно высаживать уже в марте
Садоводство, цветоводство
Не ждите тепла — эти 5 цветов нужно высаживать уже в марте Аудио 
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер Вслед за друзами в Сирии взбунтовались алавиты. Что происходит? Любовь Степушова
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Последние материалы
Больше не Аполлон: почему Прохор Шаляпин перестал заниматься спортом и набрал вес
Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России 
Бледность и ломкость: как ваше тело кричит о нехватке железа — не пропустите эти сигналы
Audi A6 e-tron: безопасность на высшем уровне, но есть нюансы
Ундина и цесаревич: история любви цесаревича Константина Павловича и Жанетты Грудзинской
Как не потерять форму во время поста? 3 главных правила тренировок без риска для здоровья
Сокровенные признания: певица Манижа рассказала о грядущем прибавлении в семье
Этот постный фаршированный перец разошёлся по всем кулинарным чатам — попробуйте и вы
Киберугроза для Android: предустановленный вирус, о котором не говорят
Дождалась! Молдавию приняли в Единую зону платежей в евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.