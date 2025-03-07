Забудьте про бег: врач назвал идеальную активность для людей с большим весом

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В России 27 процентов женщин страдают от излишнего веса, к середине века, по прогнозам учёных, 50 процентов взрослого населения будут ходить с диагнозом "ожирение". Власти страны уже думают, как с этим бороться. Но с чего начинать худеть людям с очень большим лишним весом? В этом вопросе разобрался Сергей Десенко, врач-вертебролог, мануальный терапевт высшей категории в беседе с Pravda. Ru.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Он рассказал, что есть такое мнение, что физические нагрузки мало влияют на вес, они могут снизить на 3-4 кг, не более. То есть надо заниматься диетой, гормональным фоном, потому что все причины ожирения связаны с гормональными проблемами у человека.

"Человек с ожирением может не так уж много есть, но у него бывают гормональные сбои, и это не позволяет нормально регулировать процессы обмена. Ожирение связано в какой-то степени с малоподвижным образом жизни", — рассказал Десенко.

Менее вредной и более эффективной физической активностью для людей с избыточным весом будет ходьба.

"Бег и прыжковые виды спорта противопоказаны однозначно. Ходьба — пожалуйста, километров по 10-15 очень даже полезна", — отметил врач.

Избегать стоит нагрузку по оси позвоночника. Все упражнения желательно делать без утяжелителей. Так как нагрузка идет не только на сердце, на все органы и системы.

Важно, что во время тренировок человеку должно быть комфортно.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

