Пожилые будут спать как младенцы: эти упражнения помогут победить бессонницу

Регулярные тренировки с собственным весом или отягощением помогут пожилым людям спать более качественно, чем кардио.
Ученые провели 24 клинических испытания, в которых приняли участие более 2 000 человек старше 60 лет. Анализ подтвердил, что силовые тренировки улучшают индекс качества сна на 5,75 балла по шкале PSQI. Кардио тоже оказали положительный эффект, но не такой большой, сообщили в журнале Family Medicine and Community Health.
Разные физические упражнения могут быть сложны для людей в зрелом возрасте, однако учёные настаивают на их пользе для улучшения сна и самочувствия в целом.
Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.