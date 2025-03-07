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Пожилые будут спать как младенцы: эти упражнения помогут победить бессонницу

0:45
Спорт

Регулярные тренировки с собственным весом или отягощением помогут пожилым людям спать более качественно, чем кардио.

пожилые люди
Фото: freepik
пожилые люди

Ученые провели 24 клинических испытания, в которых приняли участие более 2 000 человек старше 60 лет. Анализ подтвердил, что силовые тренировки улучшают индекс качества сна на 5,75 балла по шкале PSQI. Кардио тоже оказали положительный эффект, но не такой большой, сообщили в журнале Family Medicine and Community Health.

Разные физические упражнения могут быть сложны для людей в зрелом возрасте, однако учёные настаивают на их пользе для улучшения сна и самочувствия в целом.

Уточнения

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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