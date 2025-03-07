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15 минут в день: вот как укрепить мышцы спины и забыть о сутулости

Спорт

Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова объяснила, как легко поддерживать осанку каждый день. Уделите этому занятию всего 15 минут!

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

"Чтобы держать красивую осанку, нет необходимости одергивать себя каждый раз при сутулости. Пользы от такого подхода нет", — отметила она.

Если тело человека имеет слабый мышечный каркас, симметрии в плечах, скованный грудной отдел, заваленный неровный таз, то говорить просто о напоминании "выпрями спину" смешно, считает Махова.

Она считает, что в первую очередь нужно укрепить мышцы кора, спины. Они поддерживают позвоночник в правильном положении.

"Если уделять укреплению мышц в день минут по 15-20, то это уже будет отличным вкладом в красивую осанку. В зарядку можно включать упражнения из школьной программы: самолетик, кошка, дельфин, лодочка и прочее", — цитирует эксперта "СЭ".

Также можно начать заниматься пилатесом или йогой. Эти практики направлены на развитие гибкости и силы.

"Полезно и плавание, особенно с персональным тренером. Это положительно скажется на осанке. Ведь осанка — это не только эстетика, но и здоровье", — заключила Махова.15:04

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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15 минут в день: вот как укрепить мышцы спины и забыть о сутулости
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