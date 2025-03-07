15 минут в день: вот как укрепить мышцы спины и забыть о сутулости

Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова объяснила, как легко поддерживать осанку каждый день. Уделите этому занятию всего 15 минут!
"Чтобы держать красивую осанку, нет необходимости одергивать себя каждый раз при сутулости. Пользы от такого подхода нет", — отметила она.
Если тело человека имеет слабый мышечный каркас, симметрии в плечах, скованный грудной отдел, заваленный неровный таз, то говорить просто о напоминании "выпрями спину" смешно, считает Махова.
Она считает, что в первую очередь нужно укрепить мышцы кора, спины. Они поддерживают позвоночник в правильном положении.
"Если уделять укреплению мышц в день минут по 15-20, то это уже будет отличным вкладом в красивую осанку. В зарядку можно включать упражнения из школьной программы: самолетик, кошка, дельфин, лодочка и прочее", — цитирует эксперта "СЭ".
Также можно начать заниматься пилатесом или йогой. Эти практики направлены на развитие гибкости и силы.
"Полезно и плавание, особенно с персональным тренером. Это положительно скажется на осанке. Ведь осанка — это не только эстетика, но и здоровье", — заключила Махова.15:04
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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