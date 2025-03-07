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Каждая шайба – шанс на спасение: Овечкин превращает свои голы в нечто большее, чем рекорды

5:23
Спорт

Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин объявил о благотворительной инициативе, которая станет неотъемлемой частью его карьеры в НХЛ. Теперь после каждого забитого гола он будет переводить сумму, равную количеству своих шайб за карьеру, на борьбу с детской онкологией. При этом владельцы "Вашингтон Кэпиталз" поддержали его инициативу и удвоят каждое пожертвование.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Овечкин

Как это будет работать

Если, например, Овечкин забьёт 900-й гол, то он перечислит 900 долларов (или больше, в зависимости от выбранной суммы) в фонд, а клуб добавит ещё столько же. Таким образом, с каждым новым голом сумма пожертвований будет расти.

Как Овечкин пришёл к этому решению

Александр Овечкин всегда активно занимался благотворительностью, но этот проект станет особенно личным и долгосрочным. Идея жертвовать за каждую шайбу появилась в преддверии его попытки побить легендарный рекорд Уэйна Гретцки, который является лучшим снайпером в истории НХЛ с 894 голами.

Овечкин уже на расстоянии 11 шайб от повторения рекорда, и в любой момент он может стать самым результативным хоккеистом всех времён. Таким образом, каждый его новый гол не только приближает его к вершине, но и помогает детям, борющимся с раком.

Овечкин о своём решении:

"Я всегда верил, что хоккей — это не только игра, но и возможность помогать другим. Каждый гол теперь будет значить не только новую отметку в моей карьере, но и реальную помощь детям, которым нужна поддержка."


Почему борьба с раком

Детская онкология остаётся одной из самых сложных медицинских проблем, требующих больших финансовых вложений в исследования и лечение. Многие виды рака у детей успешно лечатся, если диагноз поставлен вовремя, но для этого необходимо современное оборудование, новые препараты и поддержка семей пациентов.

Факты о детском раке

Каждый год около 400 000 детей по всему миру сталкиваются с онкологией.
Более 80% случаев рака у детей можно вылечить при своевременном выявлении и правильном лечении.
Многие дети не имеют доступа к качественной медицинской помощи, особенно в регионах с ограниченными ресурсами.

Инициатива Овечкина поможет финансировать:

  • Исследования новых методов лечения.
  • Покупку оборудования для клиник.
  • Поддержку семей, проходящих лечение.

Таким образом, Овечкин не просто делает пожертвование — он создаёт систему, которая будет работать на долгосрочную перспективу.

Поддержка от клуба и хоккейного сообщества

Руководство "Вашингтон Кэпиталз" не осталось в стороне и объявило, что удвоит сумму каждого пожертвования, сделанного Овечкиным. Это значит, что фонд будет получать двойное финансирование после каждой заброшенной шайбы.

Кроме того, многие болельщики и хоккейные звёзды уже выразили слова поддержки. Возможно, в будущем другие игроки последуют примеру Овечкина и запустят подобные благотворительные инициативы.

Официальное заявление клуба:

"Мы гордимся тем, что Александр не только стремится к новым спортивным вершинам, но и использует свою популярность для добрых дел. Мы рады удваивать его пожертвования и надеемся, что эта инициатива вдохновит других."


Когда начнётся первый взнос

Первая сумма будет переведена уже после ближайшего матча против "Нью-Йорк Рейнджерс".
Овечкин подчеркнул, что продолжит эту инициативу до конца своей карьеры в НХЛ, что делает её уникальной для мира профессионального спорта.

Фанаты ждут рекордного гола

Помимо благотворительной миссии, хоккейный мир затаил дыхание в ожидании момента, когда Овечкин забьёт 895-й гол и станет новым абсолютным рекордсменом НХЛ. Этот момент войдёт в историю хоккея, а теперь ещё и в историю благотворительности.

Другие благотворительные проекты в спорте

Александр Овечкин далеко не первый спортсмен, который использует свою популярность, чтобы делать добрые дела.

Другие известные инициативы

  • Лионель Месси финансирует детские больницы в Аргентине.
  • Криштиану Роналду регулярно жертвует миллионы евро на лечение больных детей.
  • Леброн Джеймс открыл школу для детей из малообеспеченных семей.

Теперь Овечкин вошёл в число спортсменов, которые не только бьют рекорды, но и оставляют значимый след в обществе.

Почему этот шаг Овечкина важен

Эта инициатива — не просто благотворительность, а пример того, как спорт может менять жизни.

  • Каждая шайба теперь приносит не только очки команде, но и реальную помощь детям.
  • Поддержка со стороны клуба удваивает пожертвования, что делает помощь ещё более значимой.
  • Другие спортсмены могут вдохновиться этим шагом и запустить аналогичные проекты.

Как сказал сам Овечкин:

"Я хочу, чтобы каждый гол помогал тем, кто борется за жизнь".

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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