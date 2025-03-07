Когда лед становится горячим: Казахстан рвётся в элиту мирового спорта

Казахстанская сборная по фигурному катанию отправляется на чемпионат мира 2025 года, который пройдет в Бостоне. В этот раз страну будут представлять два спортсмена — Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина. Удастся ли им заявить о себе на мировой арене?
Михаил Шайдоров - главный претендент на высокие места среди казахстанских фигуристов. В этом году он уже вошел в историю, став чемпионом Четырех континентов и повторив достижение Дениса Тена 2015 года. Теперь перед ним стоит новая задача — показать сильное выступление на главном старте сезона.
Софья Самоделкина - фигуристка, которая ранее выступала за Россию, но теперь представляет Казахстан. Ее переход вызвал большой интерес у фанатов, а ее техническая сложность программ делает ее потенциально опасным соперником для ведущих спортсменок мира.
Фигурное катание в Казахстане продолжает развиваться, а участие в крупных соревнованиях — это шаг к укреплению позиций страны на международной арене. После триумфа Дениса Тена казахстанские фигуристы постепенно выходят на новый уровень, и выступление на чемпионате мира станет важной проверкой для сборной.
Михаилу Шайдорову предстоит конкурировать с такими звездами, как Илья Малинин, Юма Кагияма и Адам Сяо Хим Фа. Софье Самоделкиной придется соревноваться с лидерами женского фигурного катания — Каори Сакамото, Изабо Левито и другими.
Смогут ли казахстанцы удивить судей и зрителей? Узнаем совсем скоро — чемпионат стартует уже через несколько недель!
Фигу́рное ката́ние - конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.
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