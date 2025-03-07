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87-я минута, один шанс, один гол – «Ливерпуль» делает невозможное!

2:35
Спорт

Вчерашний матч между "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов завершился неожиданной победой гостей со счетом 1:0. Несмотря на доминирование парижан на протяжении всей игры, единственный гол был забит англичанами на последних минутах.

Лига Чемпионов УЕФА
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лига Чемпионов УЕФА

Ход матча

С первых минут "ПСЖ" захватил инициативу, демонстрируя превосходство в контроле мяча и создании голевых моментов. Статистика владения мячом составляла 70% в пользу хозяев, а количество ударов в створ ворот "Ливерпуля" достигло десяти. Однако блестящая игра голкипера гостей Алиссона Бекера не позволила парижанам реализовать свои шансы.

Единственный гол был забит на 87-й минуте: вышедший на замену Харви Эллиотт воспользовался передачей Дарвина Нуньеса и поразил ворота "ПСЖ". Этот момент стал решающим в матче, несмотря на подавляющее преимущество французской команды.

Ключевые моменты и реакции

В первом тайме произошел спорный эпизод: защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате, по мнению многих, нарушил правила против Брэдли Барколы. Однако арбитр Давиде Масса не назначил пенальти и не показал красную карточку, что вызвало негодование у представителей "ПСЖ". Спортивный директор клуба Луис Кампос выразил свое недовольство судейским решением, заявив, что подобные нарушения обычно наказываются строже.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что его команда была переиграна соперником и имела долю везения в этом матче. Он отметил необходимость улучшения игры в ответной встрече на "Энфилде".

В свою очередь, наставник "ПСЖ" Луис Энрике назвал результат несправедливым, подчеркнув, что его подопечные продемонстрировали высокий уровень игры, но не смогли реализовать свои моменты.

Статистика противостояний

До этого матча "Ливерпуль" и "ПСЖ" встречались пять раз: три победы на счету английского клуба и две — у французского. Общее количество забитых голов обеих команд до вчерашней игры составляло по семь мячей.

Ответная встреча

Ответный матч состоится 11 марта на стадионе "Энфилд". Несмотря на минимальное преимущество "Ливерпуля", "ПСЖ" сохраняет шансы на выход в четвертьфинал, учитывая продемонстрированный уровень игры в первой встрече.

Уточнения

"Ливерпу́ль" (полное названиеФутбольный клуб "Ливерпуль", англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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