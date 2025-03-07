Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клубника плодоносит как бешеная — секретная подкормка огородников
Непробиваемый монстр: в зоне СВО засекли бронемашину, выдержавшую ракетный удар
Космические снимки раскрыли страшную правду о реке Лена: Якутску грозит опасность — медлить нельзя
Секреты хранения томатной пасты: забудьте о плесени раз и навсегда
Больше энергии без кофеина — всего один компонент изменит ваш утренний ритуал
Томаты без гнили, а розы в пышном цвету — попробуйте молочную подкормку
От мелодрамы и трагифарса до документального стендапа – весной Театр МОСТ представит многообразие сценических жанров
Новая тактика российских дронов: массированные атаки на Одессу
Новый Sur-Ron Light Bee X: электромотоцикл, который впечатлит даже профессионалов

Гретцки, берегись! Овечкин дышит в спину — 9 голов до рекорда!

1:51
Спорт

Александр Овечкин продолжает покорять новые вершины в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" капитан "Вашингтон Кэпиталз" забросил свою 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах, сократив отставание от легендарного Уэйна Гретцки до девяти голов.

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

Ход матча

Игра началась с обмена голами: Пьер-Люк Дюбуа вывел "Вашингтон" вперед, но Артемий Панарин быстро восстановил равновесие. Во втором периоде Сэм Кэррик обеспечил "Рейнджерс" преимущество. Однако в середине третьего периода Овечкин реализовал большинство, сравняв счет и переведя игру в овертайм. Решающий гол на счету Тома Уилсона, принесшего "Кэпиталз" победу со счетом 3:2.

Рекордная гонка

На данный момент Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки с его 894 голами. Таким образом, российскому нападающему осталось забить девять шайб, чтобы повторить рекорд канадца.

Статистика сезона

В текущем сезоне Овечкин демонстрирует впечатляющие результаты, набрав 49 очков (32 гола и 17 передач) в 46 играх. Эти показатели позволяют ему входить в топ-5 лучших снайперов чемпионата.

Положение команды

"Вашингтон Кэпиталз" под руководством тренера Спенсера Карбери лидирует в Восточной конференции и возглавляет общую таблицу НХЛ с 88 очками. Недавняя победа над "Рейнджерс" стала второй подряд после серии из трех домашних поражений, что свидетельствует о возвращении команды к стабильной игре.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».  

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Обсудить
Сейчас читают
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе Аудио 
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Еда и рецепты
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo Аудио 
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Невзлетевшие крылья. Советские самолёты, которые так и не полетели   Дмитрий Плотников Зачем прятали жен и дочерей в Европе 300 лет назад: шокирующие факты Игорь Буккер Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Последние материалы
Новая тактика российских дронов: массированные атаки на Одессу
Новый Sur-Ron Light Bee X: электромотоцикл, который впечатлит даже профессионалов
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Лазерное освещение: будущее, которое уже наступило
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно
"У Украины нет выбора": Трамп предсказал мирную сделку с Россией
Зумеры бунтуют против грамматики, или почему они отказываются от заглавных букв
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление
США и Украина проведут переговоры 11 марта в Саудовской Аравии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.