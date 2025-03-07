Гретцки, берегись! Овечкин дышит в спину — 9 голов до рекорда!

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​Александр Овечкин продолжает покорять новые вершины в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" капитан "Вашингтон Кэпиталз" забросил свою 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах, сократив отставание от легендарного Уэйна Гретцки до девяти голов. ​

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Ход матча

Игра началась с обмена голами: Пьер-Люк Дюбуа вывел "Вашингтон" вперед, но Артемий Панарин быстро восстановил равновесие. Во втором периоде Сэм Кэррик обеспечил "Рейнджерс" преимущество. Однако в середине третьего периода Овечкин реализовал большинство, сравняв счет и переведя игру в овертайм. Решающий гол на счету Тома Уилсона, принесшего "Кэпиталз" победу со счетом 3:2.

Рекордная гонка

На данный момент Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки с его 894 голами. Таким образом, российскому нападающему осталось забить девять шайб, чтобы повторить рекорд канадца. ​

Статистика сезона

В текущем сезоне Овечкин демонстрирует впечатляющие результаты, набрав 49 очков (32 гола и 17 передач) в 46 играх. Эти показатели позволяют ему входить в топ-5 лучших снайперов чемпионата.

Положение команды

"Вашингтон Кэпиталз" под руководством тренера Спенсера Карбери лидирует в Восточной конференции и возглавляет общую таблицу НХЛ с 88 очками. Недавняя победа над "Рейнджерс" стала второй подряд после серии из трех домашних поражений, что свидетельствует о возвращении команды к стабильной игре.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

