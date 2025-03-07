Даже Бекхэм не может: это упражнение в зале стало настоящим испытанием для экс-футболиста

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал, какое упражнение ему больше всего не нравится выполнять в тренажёрном зале.

Фото: wikipedia is licensed under Public Domain Дэвид Бекхэм

Спортсмен признался, что после завершения карьеры с трудом выполнял подтягивания и испытывал к ним настоящую неприязнь, пишет Men's Health.

"Я мог сделать всего два-три раза, максимум три", — поделился Бекхэм.

Он отметил, что в годы активных выступлений сосредотачивался на тренировке ног и практически не уделял внимания верхней части тела.

"Грудные мышцы у меня так и не появились", — добавил экс-футболист.

За свою карьеру Бекхэм играл за "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Милан", а в США выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси". В настоящее время он является владельцем клуба "Интер Майами".

Уточнения

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм — английский футболист, игравший на позиции полузащитника. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии.



Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

