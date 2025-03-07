Шаг к стройности: эти упражнения изменят ваше тело после 40 лет

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, какие изменения стоит внести в тренировки после 40 лет. По словам специалиста, с возрастом организм начинает терять мышечную массу, а скорость метаболизма снижается. В результате лишняя энергия откладывается в виде жира.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Однако этот процесс можно замедлить: силовые тренировки помогают поддерживать мышцы в тонусе и ускорять обмен веществ, пишет журнал Men Today.

Тренер рекомендует уделять больше внимания физической активности: ходить пешком, выполнять отжимания, планку, приседания, подтягивания и выпады.

При выполнении выпадов важно делать широкий шаг вперёд, чтобы колени сгибались под углом 90 градусов.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

