Ты всё делал неправильно: раскрыт секрет молниеносного прогресса в тренировках

Известный тренер Джефф Кавальер рассказал, какие упражнения помогут быстро прокачать мышцы и привести тело в форму.
По его словам, не стоит тратить время на бессмысленные тренировки — важно правильно нагружать прямую и косые мышцы живота, а также переднюю зубчатую мышцу. И главное — выполнять каждое движение ровно 30 секунд.
Кавальер советует включить в свой комплекс "велосипед", горизонтальные ножницы, разные виды скручиваний, "скалолаза" и даже планку "Человека-Паука".
Последний элемент требует принять упор лёжа, вытянуть тело в ровную линию, затем подтянуть одно колено к соответствующей руке и вернуться в исходное положение, пишет журнал Men Today.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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