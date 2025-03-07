Ты всё делал неправильно: раскрыт секрет молниеносного прогресса в тренировках

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Известный тренер Джефф Кавальер рассказал, какие упражнения помогут быстро прокачать мышцы и привести тело в форму.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

По его словам, не стоит тратить время на бессмысленные тренировки — важно правильно нагружать прямую и косые мышцы живота, а также переднюю зубчатую мышцу. И главное — выполнять каждое движение ровно 30 секунд.

Кавальер советует включить в свой комплекс "велосипед", горизонтальные ножницы, разные виды скручиваний, "скалолаза" и даже планку "Человека-Паука".

Последний элемент требует принять упор лёжа, вытянуть тело в ровную линию, затем подтянуть одно колено к соответствующей руке и вернуться в исходное положение, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

