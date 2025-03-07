Блейдс против Куниева: испытание для новичка или шанс на сенсацию

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Четвёртая защита титула в полутяжёлом весе станет для Алекса Перейры настоящим испытанием. Бразилец взял пояс в ноябре 2023 года, когда во втором раунде нокаутировал Иржи Прохазку. Перед этим он успел завоевать титул в среднем весе, затем потерять его и перейти в полутяжёлую категорию, где победил Яна Блаховича раздельным решением судей. После этого Перейра трижды защищал пояс, одолев Джамала Хилла, снова Прохазку в реванше и Халила Раунтри. Теперь на его пути — серьёзный претендент, Магомед Анкалаев.

Фото: unsplash.com by Солал Охайон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Бойцы MMA

Для россиянина этот бой — второй шанс завоевать титул. В декабре 2022 года его поединок за вакантный пояс против Блаховича завершился ничьей, и разочарованный Дана Уайт не дал обоим бойцам повторной возможности. Анкалаев не сдавался: сначала его первый бой с Джонни Уокером признали несостоявшимся из-за запрещённого удара, но в реванше он нокаутировал соперника, а затем победил Александра Ракича. Эта серия из 12 боёв без поражений (если не учитывать первый поединок с Уокером) сделала Анкалаева очевидным претендентом на титул.

Джастин Гейджи vs. Рафаэль Физиев

Изначально Гейджи должен был драться с Дэном Хукером, но из-за травмы соперника его заменил Рафаэль Физиев. В последнем бою американец жёстко проиграл Максу Холлоуэю: бой дошёл до пятого раунда, где Холлоуэй отправил его в глубокий нокаут в последние 10 секунд. Теперь Гейджи снова выйдет в октагон против Физиева, но на этот раз — в реванше.

Первая их встреча состоялась в марте 2023-го, тогда судьи отдали победу Гейджи. После этого Физиев провёл только один бой, проиграв Матеушу Гамроту из-за травмы ноги. Ему потребовалось длительное восстановление, но теперь он снова готов к бою — и к реваншу.

Кертис Блейдс vs. Ризван Куниев

Кертис Блейдс выступает в UFC с 2016 года и имеет богатый опыт в промоушене. Однако его карьера складывается нестабильно: он проиграл Сергею Павловичу и Тому Аспиналлу, но затем убедительно победил Жаилтона Алмейду.

Для Ризвана Куниева этот бой станет дебютом в UFC, и сразу против бойца из топ-5. Россиянин пришёл в промоушен через претендентскую серию Даны Уайта. До этого он был чемпионом Eagle FC, а также выступал в PFL, где победил Ренана Феррейру, но бой аннулировали из-за запрещённых веществ в его организме. При этом Куниев предпочитает побеждать досрочно — только один из последних пяти его поединков завершился судейским решением.

Брунно Феррейра vs. Армен Петросян

Брунно Феррейра проведёт свой шестой бой в UFC. Он одержал три победы, но также потерпел два поражения. Его дебют был ярким — он нокаутировал Грегори Родригеса в первом раунде. Однако затем проиграл Абусу Магомедову (удушение в третьем раунде) и Нурсултону Рузибоеву (нокаут за 77 секунд).

Армен Петросян возвращается после тяжёлого поражения от Шары Буллета. В октябре 2024-го он был нокаутирован двойным бэкфистом, но считает, что остановка боя была преждевременной. Сейчас его рекорд в UFC — 3-3, а два последних поединка завершились поражениями. Для него бой с Феррейрой может стать ключевым в карьере.

Уточнения

Bellator MMA (ранее — Bellator Fighting Championships) — американская спортивная организация, базирующаяся в Санта-Монике и проводящая бои по смешанным единоборствам.



