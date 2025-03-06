Загадка для будущего: что гонщики Формулы-1 спрятали в капсуле времени

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

В 2050 году мир автоспорта ждёт по-настоящему знаковое событие — открытие капсулы времени, созданной легендами "Формулы-1". Этот уникальный проект был задуман, чтобы сохранить наследие великих гонщиков для будущих поколений.

Фото: flickr.com by Stuart Seeger from College Station, Texas, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Автогонки

Об этом рассказал Фернандо Алонсо — единственный действующий пилот, принявший участие в инициативе. "Мы хотели оставить нечто особенное, чтобы люди в будущем смогли ощутить дух нашей эпохи", — отметил он.

Среди тех, кто участвовал в проекте, были знаковые фигуры автоспорта, оставившие неизгладимый след в истории гонок. Хотя Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен не смогли присутствовать, это не помешало другим легендам спорта собраться вместе и зафиксировать свою эпоху в капсуле времени.

Что именно спрятано в этом уникальном послании к будущему

Болельщикам остаётся только гадать, какие артефакты, письма или памятные вещи поместили туда чемпионы. Одно можно сказать наверняка — это станет историческим моментом для всего мира автоспорта!

Уточнения

Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).

