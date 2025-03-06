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Чехия против росийских каноистов: наших спортсменов не пустили на чемпионат Европы

0:45
Спорт

Власти Чехии не пустили российских байдарочников и каноистов на чемпионат Европы, который пройдет в Рачице.

Каноист
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under free more info
Каноист

Турнир состоится в июне, в прошлом году его принимала Венгрия, которая допустила российских спортсменов.

Генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова считает, что в регламенте по нейтральным спортсменам было указано, что принимающая сторона может оценить, готова ли она принять таких спортсменов или у нее в приоритете "безопасность", пишет РБК Спорт.

"Чехия — одна из тех стран, которая против участия наших спортсменов", — заявила она.

Исхакова добавила, что нашим спортсменам подтвердили допуск на все остальные турниры.

Уточнения

Кано́э (англ. canoe, от исп. canoa — чёлн; заимствование из языка карибских индейцев) — универсальное название для безуключинных маломерных гребных судов (лодок) разных народов. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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