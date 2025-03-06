Чехия против росийских каноистов: наших спортсменов не пустили на чемпионат Европы

Власти Чехии не пустили российских байдарочников и каноистов на чемпионат Европы, который пройдет в Рачице.
Турнир состоится в июне, в прошлом году его принимала Венгрия, которая допустила российских спортсменов.
Генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова считает, что в регламенте по нейтральным спортсменам было указано, что принимающая сторона может оценить, готова ли она принять таких спортсменов или у нее в приоритете "безопасность", пишет РБК Спорт.
"Чехия — одна из тех стран, которая против участия наших спортсменов", — заявила она.
Исхакова добавила, что нашим спортсменам подтвердили допуск на все остальные турниры.
Кано́э (англ. canoe, от исп. canoa — чёлн; заимствование из языка карибских индейцев) — универсальное название для безуключинных маломерных гребных судов (лодок) разных народов.
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