Чехия против росийских каноистов: наших спортсменов не пустили на чемпионат Европы

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Власти Чехии не пустили российских байдарочников и каноистов на чемпионат Европы, который пройдет в Рачице.

Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under free more info Каноист

Турнир состоится в июне, в прошлом году его принимала Венгрия, которая допустила российских спортсменов.

Генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова считает, что в регламенте по нейтральным спортсменам было указано, что принимающая сторона может оценить, готова ли она принять таких спортсменов или у нее в приоритете "безопасность", пишет РБК Спорт.

"Чехия — одна из тех стран, которая против участия наших спортсменов", — заявила она.

Исхакова добавила, что нашим спортсменам подтвердили допуск на все остальные турниры.

Уточнения

Кано́э (англ. canoe, от исп. canoa — чёлн; заимствование из языка карибских индейцев) — универсальное название для безуключинных маломерных гребных судов (лодок) разных народов.

