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Загадочная травма фигуриста: что скрывают федерация и спортсмены

3:54
Спорт

Травма Александра Галлямова, одного из лидеров российской сборной по фигурному катанию, вызвала настоящий ажиотаж в спортивных кругах. Повреждение, полученное при загадочных обстоятельствах, привело к его отказу от участия в шоу, а теперь, вероятно, и в крупных турнирах — Кубке Первого канала и "Русском вызове". Однако реакция самого фигуриста и его команды лишь подогрела интерес к этой истории.

Фигурист
Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фигурист

Когда РИА "Новости" сообщило о травме ноги, Галлямов отреагировал в своем Telegram-канале одним словом — "сказочные". Позже он опубликовал видео, демонстрируя лишь порез пальца, но так и не показал саму травму. При этом его тренер Тамара Москвина подчеркнула, что повреждение случилось во время съемок рекламного ролика, далеко от места соревнований. Вопросов стало только больше.

Жертва обстоятельств

По имеющейся информации, травма фигуриста оказалась не столь серьезной, как предполагалось изначально — операция не требуется, а на восстановление уйдет около 20 дней. Однако его вынужденный пропуск соревнований говорит о том, что ситуация сложнее, чем кажется.

Можно предположить, что Галлямов стал заложником обстоятельств. Контрактные обязательства не позволяли ему раскрывать все детали, а секретность, окружающая турнир, лишь усугубила ситуацию. Вероятно, фигуристу просто не оставили выбора, кроме как следовать установленной линии.

Ошибки, недосказанность и федерация

Еще один нюанс: в официальной новости федерации говорится, что фигурист сам сообщил о причинах приостановки тренировок в соцсетях, хотя его слова на самом деле были взяты из интервью. Такая небрежность лишь усиливает ощущение хаоса и недосказанности.

Параллельно с этим стоит отметить, что пара Бойкова/Козловский, как сообщают источники, не получила приглашение на турнир в Байкале. Для них это может быть даже плюсом, ведь в условиях цейтнота они смогут сосредоточиться на подготовке к шоу-программам. Тем временем федерации придется решать сложную дилемму, ведь аналогичная ситуация назревает и в танцах — травма Девида Нарижного может привести к потере их пары места запасных в олимпийском отборе.

Конспирология: совпадение или расчет

Здесь всплывает еще одна теория. По правилам, если первый номер сборной отстраняют по политическим мотивам, заменить его запасным невозможно. Единственное основание для замены — травма. Учитывая хорошие отношения между российской федерацией и ISU, можно предположить, что в случае необходимости определенные события могут быть интерпретированы нужным образом.

Совпадение или нет, но среди ведущих фигуристов уже зафиксировано несколько травм, в том числе у Алины Горбачевой. Может ли это быть частью стратегии? Сложно сказать, но в условиях непрозрачности происходящего такую версию тоже нельзя исключать.

Байкал: риск или новые возможности

Сам по себе турнир на Байкале — уникальный эксперимент. Спортсмены привыкли к традиционным условиям, тогда как в других видах спорта, например, в хоккее, подобные инициативы давно стали нормой. Конечно, фигурное катание требует особых условий, но почему бы не попробовать?

Разумеется, риск есть всегда. Спортсмены сами принимают решение, готовы ли они выходить на лед в таких условиях. Однако обвинения в адрес федерации и Первого канала в том, что они "отправили фигуристов на бойню", выглядят скорее как популизм. Травмы — часть спорта, и предугадать их невозможно.

Уточнения

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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