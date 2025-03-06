Только один бразилец: Формула-1 назвала 20 величайших гонщиков истории

Формула-1 отметила 75-летие публикацией особого списка, в который вошли 20 величайших гонщиков, оставивших след в истории чемпионата. Опубликованный в среду (05) на официальном сайте F1, этот перечень включает легендарных пилотов, но без указания конкретного ранжирования. Единственным представителем Бразилии стал Айртон Сенна — трёхкратный чемпион и одна из самых знаковых фигур в автоспорте.
Несмотря на богатую историю Бразилии в автоспорте и таких выдающихся гонщиков, как Нельсон Пике, Эмерсон Фиттипальди, Рубенс Баррикелло и Фелипе Масса, никто из них не попал в этот список. Однако влияние Сенны на спорт как на трассе, так и за её пределами, обеспечило ему место среди величайших пилотов всех времён. За десять лет в Формуле-1 он выиграл три чемпионских титула, одержал 41 победу и 65 раз стартовал с поула. Сенна также запомнился легендарными противостояниями, например, с французом Аленом Простом.
Формула-1 подчеркнула не только спортивные достижения Сенны, но и его страсть и человечность. Одним из наиболее памятных моментов его карьеры стало спасение жизни гонщика Эрика Кома, попавшего в серьёзную аварию во время Гран-при Бельгии. "От его эмоциональной реакции на первую победу перед домашней публикой до героизма за пределами трассы — Сенна оставил бесчисленные воспоминания, которые сделали его одним из величайших в истории", — говорится в публикации F1.
Список Формулы-1 включает не только легенд прошлого, но и действующих гонщиков, подчёркивая влияние нового поколения. В перечень попали Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Также были отмечены чемпионы последних десятилетий, такие как финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель.
Любопытно, что список не ограничился только обладателями чемпионских титулов. В него вошли британец Стирлинг Мосс, которого считают одним из лучших гонщиков, не выигравших чемпионат, и канадец Жиль Вильнёв, чьё имя носит Гран-при Канады.
Перечень составлен в алфавитном порядке и включает представителей разных эпох и стран:
Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).
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