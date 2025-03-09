Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых забытых легковых автомобилей СССР
Как сочетать обои с мебелью и шторами? Разбираем главные принципы
Тайны высоких урожаев: как получить ведро картофеля с куста
Внезапная слабость и судороги: возможно, вам не хватает этого минерала
Справедливость восторжествовала: Волочкова добилась возбуждения дела против мошенников, укравших у неё 2,2 миллиона рублей
Ваш любимый стейк может таить угрозу: новое исследование о связи мяса и рака
Автомобили, которые переживут ваших правнуков: 10 автомобилей, способных проехать более 300 тысяч километров
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Новая еда будущего: что заменит привычные продукты уже в 2025 году

Взорви мышцы всего тела за 20 минут: эта тренировка с гантелями прокачает на 100%

0:57
Спорт

Вперед, спортсмены! Прокачать все тело за 20 минут — реально! Все, что вам нужно, — это пара гантелей.

Спортивная девушка
Фото: Freepik by wayhomestudio
Спортивная девушка

Упражнения для разогрева мышц всего тела

"Тренировка, которую я запрограммировал, поможет вам увеличить силу нижней части тела", — говорит тренер Уилсон. "Она поможет вам увеличить устойчивость корпуса. Она поможет вам стать более взрывным, более мощным и поможет вам с сердечно-сосудистой выносливостью".

Сначала поработайте над квадрицепсами, ягодицами, подколенными сухожилиями и икрами — и ускорите сердечный ритм — с помощью приседаний сумо и приседаний с дроп-скватами.

Затем вы переключитесь на жимы грудью с ягодичного моста и попеременные рывки гантелей одной рукой, чтобы действительно сосредоточиться на своей силе.

Быстрыми шагами тренер завершает занятие йогой, достойной заминки.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Экономика и бизнес
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов Аудио 
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Российский шоу-бизнес
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы Аудио 
Вместо цветов и колец: зачем Дранга привёз Муцениеце в Санкт-Петербург
Российский шоу-бизнес
Вместо цветов и колец: зачем Дранга привёз Муцениеце в Санкт-Петербург Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Последние материалы
Как сочетать обои с мебелью и шторами? Разбираем главные принципы
Тайны высоких урожаев: как получить ведро картофеля с куста
Внезапная слабость и судороги: возможно, вам не хватает этого минерала
Справедливость восторжествовала: Волочкова добилась возбуждения дела против мошенников, укравших у неё 2,2 миллиона рублей
Ваш любимый стейк может таить угрозу: новое исследование о связи мяса и рака
Автомобили, которые переживут ваших правнуков: 10 автомобилей, способных проехать более 300 тысяч километров
Взорви мышцы всего тела за 20 минут: эта тренировка с гантелями прокачает на 100%
Почти как в ночном клубе — туристка рассказала о поездках в мексиканских автобусах
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Ешьте хлеб без угрызений совести: почему это важно для вашего здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.