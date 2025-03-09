Взорви мышцы всего тела за 20 минут: эта тренировка с гантелями прокачает на 100%

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Вперед, спортсмены! Прокачать все тело за 20 минут — реально! Все, что вам нужно, — это пара гантелей.

Фото: Freepik by wayhomestudio Спортивная девушка

Упражнения для разогрева мышц всего тела

"Тренировка, которую я запрограммировал, поможет вам увеличить силу нижней части тела", — говорит тренер Уилсон. "Она поможет вам увеличить устойчивость корпуса. Она поможет вам стать более взрывным, более мощным и поможет вам с сердечно-сосудистой выносливостью".

Сначала поработайте над квадрицепсами, ягодицами, подколенными сухожилиями и икрами — и ускорите сердечный ритм — с помощью приседаний сумо и приседаний с дроп-скватами.

Затем вы переключитесь на жимы грудью с ягодичного моста и попеременные рывки гантелей одной рукой, чтобы действительно сосредоточиться на своей силе.

Быстрыми шагами тренер завершает занятие йогой, достойной заминки.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

