Большунов: без Олимпиады нет смысла тренироваться — для чего тогда готовиться и бегать?

Лидер российской сборной по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что не считает выступления без допуска на Олимпиаду целесообразными. Для него Олимпиада является одной из главных целей, которая мотивирует его двигаться вперёд.

Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Большунов

Без таких крупных мировых стартов, как Олимпийские игры, нет смысла готовиться и бегать, считает он, ограничиваясь всероссийскими соревнованиями.

"Для меня Олимпиада одна из главных целей. Это то, что будет меня двигать вперёд. Если её не будет, то для чего готовиться и бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо", — сказал Большунов "Чемпионату".

Большунов подчеркнул, что ему необходимы мировые старты и тренировки для того, чтобы стать лучшим в мире.

Российский лыжник также отметил, что у него есть небольшой шанс — 1 процент — на допуск на Олимпиаду, и он намерен готовиться к этому и бороться за возможность участия. Если шанс будет выше, это станет хорошей новостью, заверил спортсмен.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

