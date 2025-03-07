Хватит заедать стресс: Госдума нашла управу на любителей булочек

В Госдуме предложили начать делать скидку в спортзал людям, которые страдают ожирением.
Величина её может меняться в зависимости от степени ожирения и устанавливаться самой организацией, рассказал зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.
"Человек, страдающий ожирением, может взять соответствующую справку в своей поликлинике и, придя в специальный спортивный зал, получить скидку на абонемент", — цитирует депутата KP. RU.
Уже сейчас от ожирения страдает четверть населения России — 20,6 процента мужчин и 27,4 процента женщин, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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