Мифы о фитнесе: можно ли нарастить мышечную массу, просто гуляя?

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Прошли те дни, когда можно было только день за днем заниматься изнурительными высокоинтенсивными тренировками, такими как CrossFit и занятиями в тренировочном лагере. Сейчас более спокойные, низкоинтенсивные занятия, такие как ходьба, переживают свой час, и на то есть веские причины.

Фото: freepik.com is licensed under public domain ходьба

Не только приятно делать шаги — ходьба также имеет реальные преимущества для здоровья и может дополнять любую программу тренировок.

Согласно исследованию 2023 года в GeroScience, было обнаружено, что ходьба улучшает аэробную выносливость, уменьшает жировые отложения и снижает артериальное давление у малоподвижных взрослых. Обзор также показал, что люди, живущие в "голубых зонах" — регионах мира, где люди, как правило, живут дольше всего, — регулярно занимаются малоинтенсивной деятельностью (например, ходьбой).

Итак, может ли ходьба на самом деле нарастить мышечную массу?

Хотя ходьба может помочь развить мышечную выносливость (т. е. способность ваших мышц поддерживать нагрузку в течение длительного периода времени), это не самый эффективный способ нарастить мышечную массу, говорит Грейс Хоран, сертифицированный физиолог по физическим упражнениям.

"Чтобы нарастить мышечную массу, человеческое тело должно постоянно подвергаться испытаниям за счет увеличения сопротивления и/или объема упражнений, что известно как прогрессирующая перегрузка", — отметила Хоран.

По её словам, ходьба сама по себе не обеспечивает достаточного сопротивления, чтобы вызвать гипертрофию мышц (увеличение мышечной массы), что лучше достигается с помощью силовых тренировок.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

