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Трампу плевать: Вик Уайлд об отношении властей США к возвращению российских спортсменов

0:44
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду из России, Вик Уайлд, поделился своим мнением о ситуации с возвращением российских спортсменов на международные соревнования.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Трамп

Он отметил, что, по его мнению, президента США Дональда Трампа не интересует вопрос возвращения российских спортсменов на международную арену.

"Не считаю, что Трампа беспокоит возвращение российских спортсменов на международные турниры, но, видимо, что США сейчас тяготеют к мирному соглашению", — сказал Уайлд в интервью "РИА Новости Спорт".

Напомним, что Вик Уайлд оформил российское гражданство в 2012 году, незадолго до начала Олимпийских игр в Сочи.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Вик А́йван Уа́йлд (англ. Vic Ivan Wild, согласно российским документам — Виктор Айван Вайлд; род. 23 августа 1986, Уайт-Салмон, Вашингтон) — российский сноубордист.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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